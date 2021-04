Àngels Barceló modera el debate en la SER de las elecciones a la Comunidad de Madrid

Este viernes 23 de abril, a partir de las 11:00 horas, la Cadena SER organiza un debate electoral entre los candidatos a las elecciones a la Presidencia de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo. Moderados por la directora del programa Hoy por Hoy, Àngels Barceló, participarán en el debate el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo; Mónica García, candidata de Más Madrid; Edmundo Bal, candidato de Ciudadanos; el candidato de Podemos, Pablo Iglesias y Rocío Monasterio, candidata por Vox.

El debate se articulará en torno a temas como la gestión de la pandemia, economía e impuestos, gestión de los servicios públicos como educación y políticas sociales, derechos y libertades de los ciudadanos y, por último, opciones de gobierno y posibilidad de acuerdo entre partidos políticos, así como las líneas rojas que cada candidato marque como necesarias para el diálogo.

El encuentro podrá seguirse a través de la antena de la SER y en streaming de vídeo en CadenaSER.com y en los canales de redes sociales de la SER con el hashtag #DebateSER

#AyusoConBarceló

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la presidencia por el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso ha estado este martes con Àngels Barceló en Hoy por Hoy de la SER donde ha explicado el por qué ha rehusado la invitación de la Cadena SER a participar en este debate electoral: "Yo abogo por que haya un debate. No estoy de acuerdo con que estemos todo el rato los mismos debatiendo sobre los mismos temas. Si quieren venir más personas de las listas a mí me parece muy bien pero, ya lo dije también en las pasadas elecciones, hemos pasado de debatir el presidente y el líder de la oposición, a hacerlo seis todo el rato en todas partes. Yo no quiero primar a unos medios de comunicación sobre otros, porque, al final, para mí no hay un medio más importante que otro y hacerlo en la televisión pública, que después le da la señal a todas las demás, hace que estemos ese día en el debate. Yo mientras tanto, en lo que queda de campaña, a parte de gestionar la Comunidad de Madrid, que no es poco, tengo un programa muy concreto para ir a los medios. No hay mayor dificultad que estar ante un periodista bien informado. Eso es, para mí, más complicado que estar en un debate a seis donde, al final, cada uno acaba hablando para los suyos. Con un debate es suficiente, opino que esta es la mejor manera. Lo hizo también Pedro Sánchez en su ultima campaña y ahí lo tenemos...nadie le dijo nada".

Esta tarde, en el programa La Ventana, se conocerá el resultado del sorteo para decidir las posiciones de los candidatos en la mesa de debate, el orden de intervención de cada uno de ellos y el candidato que dispondrá del minuto final, cerrando el debate con su apelación directa a los oyentes.