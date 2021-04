El Barça fue claro dominador durante la primera parte y se adelantó con un gol de Messi. Sin embargo, el Getafe tardaría tres minutos en igualar el marcador gracias a un gol de Lenglet en propia puerta. En esa ocasión la suerte les sonrió, pero una jugada en el minuto 28 no depararía lo mismo.

La acción comenzó con Pedri rompiendo líneas gracias a la conducción de balón, pero la defensa del Getafe intervino recuperando el balón. Cuando la jugada de peligro ya no existía y el esférico se encontraba en los pies de Soufiane Chakla, el marroquí incomprensiblemente, enviaba un pase a David Soria que se marchaba muy lejos de donde se encontraba el arquero, y cogió rumbo a la portería. El balón, pese a que el portero sevillano trató de atajarlo, se coló en el arco, pegado al palo derecho.

⚽️ Chakla se marcó en propia puerta tras un error garrafal en el #BarçaGetafe y así te lo narró @LluisFlaquer en @Carrusel pic.twitter.com/uS7O6eh7sV — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 22, 2021

La acción no tardó en volverse viral en redes sociales, y es que el defensa cedido por el Villarreal, lejos de asumir culpas, realizaba gestos de queja a su arquero. En el banquillo, Bordalás no daba crédito, y protestaba a los árbitros una acción anterior. No obstante, el gol ya había subido al marcador y la jugada ya había dado la vuelta al mundo.