Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha abordado en El Larguero las incógnitas que sobrevuelan desde hace meses el futuro de pesos pesados del equipo que finalizan contrato este verano. El caso más sonado es el de Sergio Ramos, capitán blanco, cuya negociación se ha demorado por la crisis económica que está afectándoles especialmente en los últimos cursos, según el mandatario.

"¿Cómo no me va a gustar que siguiera Sergio Ramos?", saltó con contundencia ante la pregunta de Manu Carreño. El gran 'pero', como explicó el presidente, radica en la evolución de las cuentas de la entidad: "No depende de él, depende de la situación del Real Madrid".

👔⚽️ Florentino Pérez, EN DIRECTO, en @ellarguero



💥 "¿Cómo no me va a gustar que siguiera Sergio Ramos? No depende de él, depende de la situación del Real Madrid"



📲#FlorentinoConManuhttps://t.co/Z6QjFSdgXh — El Larguero (@ellarguero) April 21, 2021

Sobre este caso particular, Florentino Pérez afirmó la buena relación que mantiene con el central, un cariño unánime en su plantilla. "Yo quiero a todos", hizo hincapié, emplazando a su pesar la resolución de esta continuidad al final de curso: "Veremos a ver qué pasa el año que viene". "Estamos intentando cerrar esta temporada en la que estamos, y una vez cerremos, veremos la siguiente", zanjó.

👔⚽️ Florentino Pérez, en @ellarguero con @manucarreno



🗣️ "Cómo no me va a gustar que siga Ramos. Yo quiero a todos. La renovación de Ramos depende de la situación del Madrid. Vamos a ver qué pasa el año que viene"



📲#FlorentinoConManu pic.twitter.com/yuvsJdTunS — El Larguero (@ellarguero) April 21, 2021

En este sentido, puso también sobre la mesa las pérdidas de las mayores fortunas de Europa. "Los 12 equipos que estábamos en la Superliga la temporada pasada han perdido 650 millones. Esta temporada, dos o tres veces más", añadió, tratando de poner en valor la gravedad de la situación que atraviesa el fútbol.