"No voy a contestar": el tenso momento con Florentino Pérez y una de las preguntas más deseadas en Europa

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la Superliga, pasó anoche por los micrófonos de 'El Larguero' con Manu Carreño para explicar todo lo que estaba sucediendo alrededor del nuevo proyecto de competición europea.

El presidente consideró que está "triste y decepcionado" por todos los acontecimientos que se han sucedido desde el anuncio de la nueva competición y lamentó la "agresividad, amenazas e insultos" que han recibido doce clubes que tenían intención de "salvar el fútbol".

Florentino Pérez aseguró que el proyecto de la Superliga queda en "stand-by", que Juventus y AC Milan "no se han ido" y el Barcelona está "reflexionando". El presidente lamentó la agresividad que ha provocado el anuncio de la nueva competición.

La penalización por salir de la Superliga

Pese al anunciado abandono de los clubes ingleses y los pasos seguidos por Atlético de Madrid o Inter de Milán, para Florentino Pérez la situación es la misma que hace unos días. "No ha pagado ninguno la penalización. En el barco están casi todos, de momento los doce, porque no se han ido todavía".

Ante una pregunta de Jordi Martí, desde SER Cataluña, sobre cuánto era esa penalización, Florentino Pérez contestó: "La siguiente. No te lo voy a contestar".

"Todavía no se ha pagado ninguno, porque esto acaba de pasar y además, están todos. De momento, los doce. Sí, no se han ido todavía", insistió.

El presidente reiteró que no iba a decir el coste de esa penalización: "La transparencia es para los demás. No tengo yo que dar un contrato de un señor que no está aquí. Yo doy el mío, el del Real Madrid y el de mi empresa", sentenció.

La Superliga y los socios del Real Madrid

Defendió Florentino Pérez su decisión de liderar el proyecto de la Superliga sin haber consultado a los socios del Real Madrid, a los que apunta como dueños del club. "¿También les tengo que preguntar a quien tengo que fichar?", afirmó.

"Dijimos que saldremos lo antes que se pueda, en agosto de este año o el que viene. ¿Tengo que preguntar a los socios como si fuesen tontos? Si no cambia nada, solo el nombre del rival de entre semana, que pasa a ser uno de los grandes de Europa", añadió.

Pese a que no dio nombres, el presidente de la Superliga afirmó que las manifestaciones en contra de la competición estaban dirigidas. "Los aficionados del Chelsea eran cuarenta y puedo decir quien los llevó. El mismo que ha movido lo de las camisetas del Cádiz. Eso ahora no es normal, tenemos todos que dar ejemplo".

Y pidió al presidente de LaLiga que pare y recapacite sobre su comportamiento. "El señor Tebas es uno de los que tiene que recapacitar sobre como está la industria del fútbol".

"Algunos hicieron una campaña manipulada diciendo que acabábamos con las Ligas, que no se premiaban los méritos, que acabábamos con el fútbol cuando trabajamos para que sobreviva. Hay gente que tiene privilegios que no quiere perder, a costa de que se arruinen los clubes", opinó.

Para Florentino "el formato de la Champions está obsoleto y solo tiene interés a partir de los cuartos", por lo que justificó la decisión de crear una nueva competición a raíz de las perdidas que están sufriendo los clubes.