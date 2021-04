La entrevista de Florentino Pérez en 'El Larguero' da la vuelta al mundo

La entrevista de Manu Carreño al presidente del Real Madrid y de la Superliga ha dado la vuelta al mundo. Florentino Pérez visitó 'El Larguero' para hablar de su proyecto horas después de que la mayoría de los 12 clubes que se sumaron a él como miembros fundadores decidieran abandonarlo.

Toda la prensa española se hace eco de las palabras de Florentino Pérez en la SER. "La Superliga no ha muerto, seguimos adelante", titula el diario AS en su portada de este jueves. El rotativo destaca algunas de las siguientes frases del directivo en el encuentro con Manu Carreño: "Nunca vi tanta agresividad", "Algunos no quieren perder privilegios", "Sin la nueva competición nadie podrá fichar a Haaland o Mbappé".

'El País' también recoge ampliamente la entrevista. "Nunca he visto tanta agresividad, era algo orquestado", titula Ladislao J. Moñino en su crónica. El periodista refleja que "el presidente del Madrid apunta indirectamente al Manchester City como el detonante de la retirada de los clubes ingleses y asegura que llevaba tres años trabajando en el proyecto". "Estoy triste y decepcionado", señala el Marca, que recalca que el presidente aseguró en 'El larguero' que su proyecto está en "stand by".

En Francia, 'L'Equipe' interpreta que el presidente blanco "renuncia" a los fichajes de Haaland y Mbappé. "Florentino Pérez insinuó que su club no podrá atraer a jugadores de la talla del delantero noruego del Borussia Dortmund Erling Haaland o Kylian Mbappé".

En italia, la 'Gazzetta' se centra en que el dirigente sostuvo en la SER que ni Juventus ni Milan habían abandonado la Superliga. "Florentino Pérez ahora se hace la víctima: 'Querían matarnos", titula el corresponsal y colaborador de Carrusel Filippo Ricci.

'Sky Sports' indica en el título de su crónica que "El presidente del Real Madrid dice que sus planes no están muertos pese a las retiradas". El medio británico recuerda que los planes de Florentino Pérez empezaron a "desmoronarse" cuando Chelsea y Manchester City se retiraron de la Superliga "tras un furioso contragolpe de los aficionados, la Premier League y la UEFA".

La prensa británica habla este jueves largo y tendido del tema. Incluso el 'Financial Times' publica un análisis titulado "Florentino Pérez: el rey del fútbol español afronta su mayor reto". En su texto recoge la entrevista de 'El Larguero' e incluye declaraciones del entorno del dirigente que defienden que no se trabaja tanto tiempo en un proyecto de este tipo para dejarlo caer.

'Olé' también destaca en Argentina la frase en la que Florentino insiste en que "la Superliga no ha muerto". También se hace eco de la intención del presidente banco de no abandonar definitivamente su intento por cambiar el fútbol: "El dirigente, ante la presión en contra que explotó básicamente en Inglaterra, decidió pausar su intención, aunque aclaró que todavía sigue vigente, negó que la Juventus y el Milan se hubiesen bajado del grupo que incluía a seis equipos ingleses que sí se fueron, y ratificó que existe un futuro muy complicado desde lo financiero para los clubes si no se modifican las estructuras. Este miércoles por la noche se presentó en el programa 'El Larguero', referente en España, y realizó una defensa encendida de su propuesta"