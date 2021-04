Día después del primer debate con todos los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, mañana, aquí en la SER a partir de las once, podrán escuchar el segundo, este con la silla vacía de Isabel Díaz Ayuso que dice que con uno es suficiente, que a ver si vamos a cansar a la gente debatiendo todo el rato sobre lo mismo. Y es que claro, debatir sobre lo mismo es debatir sobre la gestión de la pandemia, y con los números en la mano la candidata del PP sale perdiendo. Porque ante la evidencia su único discurso sobre la gestión es el de las cañas y los bares abiertos.

Aun así, Ayuso se fajó de unos correosos Pablo Iglesias y Mónica García, aunque recuperó el tono desafiante y populista a medida que avanzaba el debate. Pocas novedades en este sentido y el único movimiento lo protagonizó el candidato socialista, Ángel Gabilondo. Del no querer pactar con este Iglesias a tenderle la mano para solicitar su apoyo en un próximo Gobierno.

El resto, pues lo que ya sabíamos, los dos bloques, la izquierda bien organizada y complementándose los unos a los otros, y la derecha más deslavazada, sobre todo, porque Ayuso deja poco espacio a Vox, con el discurso más racista y xenófobo que pudo articular, y a Ciudadanos, con un meláncolico Edmundo Bal que sigue levantando la mano para que la candidata popular se acuerde de que todavía existe.

Mañana aquí, segundo asalto, es posible que con nuevas estrategias, ante la ausencia de Ayuso que hurta a los ciudadanos de una nueva posibilidad para asistir al contraste de opiniones. Será interesante ver cómo se mueve entonces el bloque de la derecha, sin nadie que les haga sombra y el de la izquierda que pierde el referente para sus ataques. Será curioso ver los movimientos, además, tras el resultado del primer debate que les va a obligar a corregir los errores y a reforzar los aciertos. En cualquier caso, nosotros mantenemos la invitación a Díaz Ayuso, que todavía está a tiempo de repensar su estrategia.

Y luego está la vida, el día a día de todos y cada uno de nosotros, y en esta otra vida la mejor imagen de los últimos días es la de jeringuillas y vacunas. Hoy, si no pasa nada, podríamos llegar a los diez millones de españoles, diez millones, ya con una primera dosis de la vacuna. No me digan que esta no es la mejor noticia del día.