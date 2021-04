La figura de los indecisos: ¿qué les hace decantarse?

El gran objetivo en una campaña electoral es hacerse con el voto de los indecisos y evitar molestar a los convencidos. Cuando un candidato realiza su mitin, aunque se dirige a los votantes en general, realmente está particularizando en unos pocos, en los que se supone que no han decidido su voto.

Kiko Llaneras, analista del diario El País, explica que en Madrid, a estas alturas, aún no habrían decidido su voto un 25% de los entrevistados en la última encuesta del CIS. "En ese grupo va a haber gente que no va a votar y gente que no sabe a quien votar", señala Llaneras. No obstante, también hay votantes que dicen ser indecisos y que realmente tienen su voto claro: "Generalmente, la mitad de los indecisos vuelven a votar al partido que votan habitualmente". Lluís Orriols, politólogo y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III, coincide en el análisis de Llaneras y asegura que "tenemos que desquitarnos de los que ocultan su voto". "Hay ocultación por miedo a que se te juzgue, bien porque el partido tenga mala reputación o por la ocultación clásica de la abstención. Un indeciso es algo que va más allá de esas personas que dice que no va a votar", añade Orriols y señala a la ambivalencia. "Los encuestadores incluyen las probabilidades de votar a cada partido. En estas encuestas de votantes indecisos, hay ambivalencia. Más Madrid es el pívot entre Unidas Podemos y PSOE"

Lo que hará decantarse a un indeciso, el gran efecto es "reforzar las preferencias que uno ya tenía, reafirmar a los tuyos". La fuga de votos, indica Orriols, es menor. Los debates electorales provocan el cambio en los votantes ambivalentes. "El PP, tendríamos que irnos a los años 90 para ver porcentajes de indecisos tan altos. Tiene que mantener sus votantes y reforzar los suyos. Es en el espacio de Ciudadanos y en la izquierda donde hay mayor porcentaje", cuenta.

Sobre las dudas entre partidos y la posibilidad de cambiarse de partido: Ahora, con más partidos que ofrecen cosas similares, "es más difícil elegir". "Los mayores bloques de indecisión son dentro de cada grupo", señala el analista, quien sí confirma que sí hay clarividencia en torno al bloque que va a votar.

"Hay elementos sistemáticos de indecisión, como que las mujeres son más indecisas. La cuestión del género y los estudios son algunos, pero la mayoría son contigentes. No es verdad que la izquierda es más indecisa que la derecha", concluye Orriols.