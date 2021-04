Cómo tenemos que actuar en el día a día con gente vacunada según un experto en inmunología

El ritmo de vacunación en España parece que ha despegado ya definitivamente y si se mantiene, esta semana se alcanzarán los 10 millones de personas con alguna dosis puesta. Además, este jueves ya se ha empezado a administrar la vacuna Jansen, de la que sólo se necesita una dosis, con lo que se puede lograr un nuevo hito: que el 70% de población mayor de 80 años esté inmunizado. En este sentido el Centro Europeo de Control de Enfermedades publicó una guía sobre las medidas de protección con inmunizados planteando cómo actuar en el día a día, en situaciones cotidianas. Pero como tenemos dudas ante determinados casos y situaciones hemos invitado esta tarde a Alfredo Corell, catedrático de inmunología de la Universidad de Valladolid, para que nos ayude a despejarlas.





La guía del Centro Europeo de Control de Enfermedades ha dado vía libre a dejar de usar la mascarilla en ciertos casos. ¿Es pronto aún?

-Es prematuro porque tenemos apenas un 10% de la gente vacunada; establecer unas normas generalistas cuando tenemos tan pocas personas vacunadas es un poco arriesgado.

¿Por qué una persona vacunada no está libre de seguir contagiando?

Las vacunas te protegen de tener tú la enfermedad. Pero no te protegen al 100% de tener una enfermedad asintomática o leve. Ninguna de las vacunas iniciales se diseñó para bloquear la transmisión del virus y como la vía de entrada es la respiratoria, el virus puede crecer en tu vía respiratoria y puedes ser contagioso durante unos días.

¿Cualquiera de las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento es válida?

Sí; la mejor vacuna es la vacuna puesta. Las cuatro vacunas que tenemos son válidas porque han pasado todos los controles de seguridad.

¿Se pueden combinar vacunas?

Sí. La Sociedad española de Inmunología ha dicho que la mejor pauta es que para alguien que se puso la primera dosis de AstraZeneca lo mejor es una segunda dosis de la misma. No obstante, se pueden combinar, pero hay que probarlo aún.

¿Cuánto tiempo dura la inmunización en los que han pasado la enfermedad? ¿Existe el riesgo de volver a ser infectado?

En este momento, el último estudio dice que la inmunidad natural dura 10 meses. Además, resiste todas las variantes conocidas del virus. Respecto a la vacuna, la ultima publicación señala que tiene una duración de seis meses.

En reuniones de dos personas o de dos burbujas sociales donde estén todos vacunados con las dos dosis, ¿se puede estar sin mascarilla y sin guardar distancia de seguridad?

Sí.

¿Cuánto dura el virus en la ropa?

El contacto por superficies es 1 de cada 10 mil casos. No hay ningún caso registrado de contacto por superficies.

¿Puedo estar en casa sin mascarilla si mis padres están vacunados y yo no?

Sí.

Si un hijo que no está vacunado da positivo¿ cuál es el riesgo para los padres aunque estén vacunados?

Si los padres tienen un 100% de protección, tendrían un 5% de probabilidades de tener algunos síntomas leves.

¿Tienen que guardar cuarentena unos padres que ya han sido vacunados si su hijo da positivo?

En principio, sí. Pero esto puede cambiar según las condiciones epidemiológicas de la zona.

¿Un vacunado debe llevar mascarilla en un espacio público cuando viaja?

Sí, ya que no todo el mundo tiene acceso a la vacuna de momento

¿Vamos a poder viajar este verano con garantías?

Si. Pero aquí se pueden establecer diferencias en función de la edad y de si se está vacunado o no. Los vacunados podrán desplazarse con mas tranquilidad y eso no sería deseable porque no toda la población estará vacunado. Por eso, se tiene que vacunar a todo el mundo cuanto antes.