En 2016 el director coreano Yeon Sang-ho nos invitaba a subirnos a un tren con destino a Busán repleto de zombis. Train to Busan tuvo un gran éxito de público y ganó los premios al mejor director y a los mejores efectos especiales en el Festival de Sitges. Ahora llega su continuación, Train To Busan 2, que en España se ha titulado Península, principalmente porque ya no hay ningún tren con destino a esa ciudad asiática. Los rabiosos zombis, en cambio, continúan campando a sus anchas.

4 años después de los hechos que veíamos en ese primer film nos encontramos con una Corea totalmente infectada y poblada por zombis. Los supervivientes han tenido que huir en barco y malviven como apestados en Hong Kong. Pero un pequeño grupo de mercenarios tiene que regresar a su país por un motivo muy especial: tienen que encontrar un camión lleno de dinero. Ya en la península coreana descubrirán que todavía hay algunas personas no infectadas que esquivan como pueden a los muertos vivientes.

Península sigue los mismos postulados que su predecesora. Mezcla el terror y la acción, pero añade también algo más: los coches. La película tiene trepidantes escenas de persecución tipo Fast and Furious o Mad Max. Hay además una secuencia que recuerda a un circo romanos, con los zombis como si fueran leones y un grupo de presos que rememoran a los mártires cristianos. Y poco más. Zombis que buscan carne humana y humanos que intentan no caer en sus garras. Es decir, lo que hemos visto mil veces en películas de este tipo.

Escena de Península / A Contracorriente Films

En Corea del Sur el largometraje llegó a los cines en julio y en España se ha ido retrasando su estreno hasta ahora por culpa de la pandemia. Un film que se olvida de dejarnos alguna pequeña reflexión social, política o económica, algo que sí encontrábamos en la primera entrega. En Península todo esta supeditado a la acción, a la aparición de esos zombis que ciertamente y a estas alturas, asustan más bien poco. El resultado final está más cerca de un videojuego que de una película. “Game over”, o mejor, ya no.