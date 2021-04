Claus Drexel: "Los sintecho también tienen derecho a vivir en una imagen que brille"

Sin conocer absolutamente nada de la trama, ‘Bajo las estrellas de París’ puede sonar a comedia romántica, a lujos, a todo lo que solemos estar acostumbrados a ver en la capital francesa. Pero nada más lejos de la realidad. Claus Drexel titula de forma muy poética este drama social que pone el foco en los sintecho: “La película surge a raíz de un documental que grabé en 2012. Al principio pensé que iban a ser personas bastante agresivas, alcohólicas… pero no fue así. Conocí a mucha gente que pensaba y que reflexionaba muchísimo, inteligentes, muy capaces de expresarse. El guion de la película lo empezamos en 2017, y el mundo había cambiado. En 2015 fue cuando llegó a Europa la gran oleada de inmigrantes, y no podíamos no incluirlos”, explicaba el director en una entrevista con El Cine en la SER.

Ese documental que citaba Drexel se titula ‘En el borde del mundo’ y tuvo una gran acogida. Catherine Frot, protagonista del film que nos ocupa, lo vio y le encantó, por lo que le propuso al director crear una historia en torno a ese tema y llevarlo a la gran pantalla en forma de ficción. El resultado es esta historia esperanzadora que retrata con belleza a uno de los colectivos más olvidados del sistema: “Normalmente cuando ruedas la pobreza, lo haces cámara al hombro, con una imagen en movimiento, granulada. Hay una cosa un poco brutal en el encuadre. En cambio, cuando ruedas princesas, gente rica, estrellas de cine, todo es muy lujoso y fantástico, con imágenes bonitas. Entonces pensé que estas personas con las que estábamos rodando, que son el último escalón de la sociedad, también tenían derecho a vivir en una imagen bella, una imagen que brille”.

La trama persigue a Christine, una mujer que vive en la calle y cuya vida cambia el día en el que un niño se presenta en el escondite donde suele dormir. Suli procede de África, no sabe francés y ha perdido a su familia. A pesar de mostrarse reticente al inicio, finalmente la protagonista se adentra en una aventura para ayudar al pequeño a encontrar a su madre. Pero a Drexel no le interesa en absoluto mostrarnos cómo ha llegado su protagonista a vivir en la calle, porque probablemente ni ella misma lo sepa: “Siempre nos preguntamos cómo han llegado los sintecho a esa situación, pero me di cuenta de que muchas veces ni ellos mismos saben por qué. Explicarlo sería simplificar demasiado, porque nunca es nada concreto, siempre suele estar relacionado con algo ocurrido en la infancia o juventud y que les ha llevado hasta ahí. Por eso en la película solo dejamos caer pistas, es mejor dejarlo a la imaginación del espectador.” Aquí lo que importa es que seamos un poco más conscientes de la situación a la que, lamentablemente, muchas personas se enfrentan.

Drexel señalaba que él viene de la ficción, pero que ha trabajado mucho en el documental y, de hecho, sus últimos títulos así lo demuestran. Como también lo demuestra esta cinta que llega a los cines españoles el próximo 23 de abril, cuya base documental se deja notar en muchas ocasiones. Hay escenas sin diálogos, cuya única misión es ponernos en situación y admirar la vestimenta, la forma de moverse o los lugares por los que transitan nuestros protagonistas, mostrándonos un París que no solo es lujo, sino que es una ciudad repleta de contrastes: “Tengo una relación difícil con París. Es una ciudad que brilla, una ciudad de luces, pero también es problemática. Es el símbolo de la civilización actual, tan brillante, pero con esa tendencia a barrer los problemas debajo de la alfombra. Es un contraste de lujo y pobreza enorme”, señala el alemán afincado en Francia.

Es una película que se muestra imparcial, que no juzga a nadie, que enseña cómo hay personas que quieren ayudar a los que lo necesitan y cómo otras los rechazan. O cómo algunos ayudan a los que se muestran iguales en apariencia a ellos pero deciden no ayudar a aquellos cuyo tono de piel difiere del suyo. ‘Bajo las estrellas de París’ no es otra cosa que un reflejo de la sociedad de hoy en día.