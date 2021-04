"Florentino se dio cuenta y reculó": el detalle que evidencia los planes del Real Madrid con Mbappé

Tras las victorias de los cuatro primeros equipos en la liga española, El Sanedrín analizó como llegan los equipos a la parte final de la temporada donde se decide todo. Además, la entrevista de Florentino en El Larguero de ayer, dejó varios titulares que los invitados de la sección desgranaron.

La Superliga: ¿Sigue en pie?

Jesús Gallego no confiaba en un futuro inmediato de la Superliga: “Hay que agradecerle a Florentino que ayer diese la cara, pero me parece que queda aplazada en un sótano del Bernabéu. Me parece que nunca se podrá hacer, quizás otra idea. Además, tras escuchar las declaraciones del presidente del Real Madrid, Gallego afirmó: "Creo que Florentino no quiso decir que no a Mbappé directamente, pero dibujó un escenario muy difícil. Florentino se dio cuenta de que había dado un titular y reculó."

El mal planteamiento de la competición daba vueltas por la cabeza de Jordi Martí que se cuestionaba las causas: “La pregunta es porque Florentino se precipita en vez de esperar, ya que hay equipos que no tienen las cosas claras. El problema de la Superliga es que Florentino no ha ido con todo. Nos vendió que había 15 y había 12 y algunos dudando, sin modelo de ascenso y descenso”.

Además, Manu Carreño, presentador de El Larguero, planteaba la duda de cuál es el formato correcto: “No porque abras una competición a más países y más ligas es mejor y más competitiva. Lo que plantea la Superliga es restringir estos equipos. ¿Alguien piensa que el PSG iba a decirle a la UEFA, ahí te quedas cuando organizan el mundial en Qatar?”.

“La UEFA siempre ha querido que cualquier equipo pueda acceder”

Axel Torres criticó duramente el planteamiento de la Superliga debido a la meritocracia, y explicó el nuevo formato propuesto por la UEFA: “La UEFA siempre ha querido que cualquier equipo pueda acceder. Hay que precisar que, de las cuatro plazas nuevas, dos son para los equipos de más ranking UEFA que no se queden fuera. Este formato se creó para evitar la Superliga, dando muchas concesiones a los grandes. Yo creo que las competiciones aprobadas están sujetas a cambio y puede haber modificaciones. Estoy convencido de que se va a hablar y a la UEFA le conviene tener a todos los equipos bajo su paraguas. Las ampliaciones deben a satisfacer a todo el mundo”.

Matallanas fue directo con la propuesta de los doce clubes e hizo hincapié en la necesidad de que la clasificación siga siendo por meritocracia deportiva: “Parte todo de la falacia de que están arruinados los clubes y que la Champions no se ve. Lo que no se puede hacer es quitar el mérito deportivo. Hace cuatro meses estaba todo hablado, pero lo sacas un domingo a las doce de la noche. En el arranque de todo Infantino iba a estar junto a Florentino, pero se han ido al extremo”.

Miguel Martín Talavera también fue crítico con la UEFA: “El tema ha sido que se lleva trabajando mucho tiempo y la UEFA los ha vuelto a engañar. Iban a compartir la explotación de la Champions y lo hacen para el año 2024. Los doce equipos se precipitan y lo hacen mal, pero viene de que la UEFA vuelve a engañar a los clubes. De eso se había hablado y en el plan de la nueva Champions no se incluye, esto hace precipitarse a los fundadores”.

Victorias de Atlético de Madrid y Barça

El partido y la actitud de Messi hoy hicieron ser optimista con la renovación a Jordi Martí: “El partido se ha resuelto gracias a Messi. He visto al argentino ilusionado con el doblete y no se le ven gestos de estar cansado. Él está viendo que hay jugadores que le pueden acompañar en el campo y está más cerca la renovación”.

Javier Matallanas también vio la futura renovación mucho más cerca: “Veo a Messi que se va a quedar en el Barça. Me apuesto las dos manos. Me parece que tendrá un contrato vitalicio con el FC Barcelona”. Respecto a la actuación del Atlético de Madrid, el periodista afirmaba: “La clave es Llorente, que está como un avión. El Atlético está muy bien, creo que el final de liga va a ser apasionante. Marcos Llorente tiene que ser titular en la selección porque es el mejor mediocentro hoy en día”.