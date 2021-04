Axel Torres opinó este jueves en 'El Larguero' sobre la situación del fútbol europeo tras todo lo sucedido con la Superliga y, también, con el enfado de parte de Alexander Ceferin y la UEFA con estos equipos.

Para el catalán, la solución es dialogar y cree que el nuevo formato entre 2024 y 2027, está abierto a modificaciones. "Creo que las competiciones 24 y 27 que se han aprobado ahora están abiertas y sujetas a cambios, de hecho la UEFA así lo explica en su comunicado. Estoy convencido de que se va a hablar, al final lo que le conviene a la UEFA es tener a todos los equipos bajo el paragüas del fútbol. No le conviene tenerlos enfadados".

Además, explicó que, en los últimos años, las presiones de las grandes ligas han obligado a la UEFA a adaptarse. "Van a intentar hacer equilibrios como siempre ha intentado hacer la UEFA. Las ampliaciones de la Champions se deben a que precisamente, como los países más fuertes pedían más cupos, para no quitárselos a los países más pequeños, ampliabas. La única manera que tienes de satisfacer a todos es ampliar, porque si no tienes que quitarles a unos los cupos que le das a los otros".