"Esto no es un espectáculo": la respuesta de Àngels Barceló a las provocaciones de Monasterio hacia Iglesias

Pablo Iglesias ha abandonado el debate de la Cadena SER sobre las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo después de que Rocío Monasterio haya puesto en duda los ataques recibidos por parte del político de Podemos en las últimas horas. Después de advertir sobre sus intenciones al comienzo del debate, y dado que la candidata de Vox no ha dejado de provocarle para que abandonara el mismo, el candidato de Podemos ha decidido levantarse de la silla y abandonar el estudio en el que se estaba llevando a cabo el debate apenas unos minutos después de su comienzo.

Después de que Pablo Iglesias se levantara con el objetivo de abandonar el debate, la moderadora Àngels Barceló le ha pedido que no lo hiciera: "Pablo, atiéndeme un momento a mí, Pablo". A continuación, la periodista le ha recordado a Rocío Monasterio que no están en ningún tipo de espectáculo y que lo que se está viviendo es un debate electoral entre demócratas: "¿Sabe lo que hacemos los demócratas? Escuchamos".

"Los demócratas escuchamos las opiniones de todo el mundo"

Después de que Àngels Barceló haya respondido a las provocaciones de la candidata de Vox, Monasterio le ha tildado de activista política. Sin embargo, la presentadora de Hoy por Hoy le ha dicho que no es una activista, sino una demócrata: "Los demócratas escuchamos las opiniones de todo el mundo". Mientras Àngels Barceló le ha explicado que tiene que escuchar a los demás, la candidata de Vox se ha quedado con el hecho de que la presentadora le haya agarrado a Iglesias del brazo para que no se marchara.

📽 VÍDEO | @AngelsBarcelo: “Soy una demócrata, no una activista, la moderadora de este debate. Condeno cualquier tipo de violencia, también cualquier tipo de actitud antidemocrática. Me gustaría ver entrar a Iglesias porque eso enriquece el debate” #DebateSER pic.twitter.com/thadMdpnMK — Cadena SER (@La_SER) April 23, 2021

Mientras tanto, la presentadora le ha pedido a Iglesias que se sentara de nuevo y que escuchara a todos los políticos antes de decidir si quedarse o marcharse: "Le voy a pedir que se siente un momento. Me gustaría que acabara de escuchar al resto de candidatos, quiero que usted responda a la provocación de la señora Monasterio y, una vez haya respondido, decida si se queda o se va".

"Son amenazas de muerte. Mi obligación como demócratas es marcharme"

Sin embargo, el político de Podemos lo tenía claro: "Son amenazas de muerte. Mi obligación como demócratas es marcharme". Por todo ello, Iglesias decidía abandonar el debate. Sin embargo, la periodista le ha pedido que no se vaya muy lejos, ya que le gustaría volver a contar con él.

Después de que Pablo Iglesias haya abandonado el estudio, Àngels Barceló ha explicado una vez más que no es una activista: "Yo no soy una activista. Soy una moderadora, una trabajadora de esta casa que es la Cadena SER". A continuación, la periodista ha explicado que condena cualquier tipo de violencia y actitud antidemocrática como la que se ha vivido en el debate: "La postura de esta casa es la defensa de la democracia. Se condena cualquier tipo de violencia y esto no puede convertirse en un debate sobre esto. Los oyentes quieren escuchar sus propuestas".