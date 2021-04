La reprobación de todos los candidatos a Rocío Monasterio después de que Pablo Iglesias abandonara el debate

El debate de cinco de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha estado marcado por el abandono de Pablo Iglesias después de que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, haya puesto en duda la denuncia sobre la carta con balas. Los candidatos del PSOE, Más Madrid y Ciudadanos han condenado al partido de ultraderecha y han pedido, sin éxito, al líder de Unidas Podemos que regresara al encuentro.

Minutos antes, Rocío Monasterio, provocaba a Pablo Iglesias con un continuo: "Si es tan valiente, levántese y lárguese"; a lo que el líder de Unidas Podemos respondía: "Si no se retracta y permitís que continúe el debate, nosotros nos vamos"

Rocío Monasterio ya había puesto en duda esta mañana antes del debate tras la carta con balas que recibió el líder de Unidas Podemos, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez.

Ángel Gabilondo pidió a Iglesias que no se marchara: "Tienes razón, pero no te vayas". Y Àngels Barceló, moderadora del debate, ha tratado de convencer a Iglesias de que no se marchara, pero Pablo Iglesias abandonó el estudio de la Cadena SER. "Estamos mejor ahora", ha dicho luego Rocío Monasterio.

El candidato socialista, Ángel Gabilondo, ha condenado "sin paliativos" las amenazas de muerte recibidas por el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Mónica García, candidata de Más Madrid, ha comenzado también su intervención mostrando su apoyo a Iglesias. Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha pedido a Rocío Monasterio que no distinga entre tipos de violencia: "Lo que no puede ser es que haya una violencia buena y una violencia mala". Monasterio había criticado que el resto de partidos no condenasen los altercados de un mitin en Vallecas.

Los candidatos cargan contra la provocación de Rocío Monasterio

"Y si prueba a ser educada por favor, a ver qué es lo que pasa", le ha pedido el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, después de que Pablo Iglesias abandonara el debate.

La candidata de Vox, que seguía hablando sin respetar el turno de palabra de sus rivales políticos y sin parar de sonreír, ha espetado: "Es que no me han dejado terminar. Pido turno de palabra, pero no me lo dan". La moderadora del debate y directora de 'Hoy por hoy', Àngels Barceló, ha insistido a continunación en la necesidad de avanzar con el debate.

Desde Más Madrid, su candidata ha dicho: "Estaba aquí, obviamente dolido, al cual le han mandado balas, señora Monasterio, le han mandado balas. Y usted sonriendo. Pero, ¿de qué se ríe? ¡Qué vergüenza! ¡Qué aberración de la democracia! Lo siguiente, ¿qué es? ¿Va a ir con los niños y niñas abandonados? ¿Con los de otra raza?". A estas preguntas de Mónica García, se le escucha al candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, que pregunta: ¿Cuándo nos toca en la lista a nosotros?