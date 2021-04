El momento en el que Ángel Gabilondo da un giro al debate: "No podemos permitir que el odio se imponga"

El candidato de Unidas Podemos a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha abandonado el debate de la Cadena SER nada más empezar tras pedir que Rocío Montasterio que se retractara tras poner en duda las amenazas de muerto que ha recibido. Ese comienzo ha marcado el resto del encuentro. El resto de candidatos han continuado debatiendo pero han dejado claro su apoyo a Iglesias y el rechazo al discurso de la candidata de Vox, que ha utilizado un tono bronco de forma reiterada.

A la vuelta de la publicidad, el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, anunciaba su intención de marcharse también. Pensaba que Pablo Iglesias volvería pero, al ver que no era así, consideraba que los políticos deben mandar "un mensaje superior" más allá de propuestas electorales: "Me he quedado aquí por respeto a la democracia y porque el odio no nos puede silenciar, esperaba que Iglesias volviera. No podemos permitir que el odio se imponga, no puedo consentir esto".

📽 @equipoGabilondo (@PSOE) también comunica su intención de abandonar el #DebateSER: “Me he quedado aquí por respeto a la democracia y porque el odio no nos puede silenciar, esperaba que Iglesias volviera. No podemos permitir que el odio se imponga, no puedo consentir esto” pic.twitter.com/eqOxCfAHJP — Cadena SER (@La_SER) April 23, 2021

Considera que, como representantes de la ciudadanía, tienen que defender ese mensaje más allá de sus programas electorales: "Tenemos que estar con los que han sido amenazados" y ha llamado a "condenar el odio en las urnas".

"Entiendo que no podemos seguir manteniendo este discurso del odio frente a los valores democráticos", ha insistido el socialista y la candidata de Más Madrid, Mónica García, ha secundado la idea de Gabilondo: "No voy a pasar un minuto más con usted en un estudio ni en ningún sitio (a Rocío Monasterio). Este podía haber sido un debate bonito e ilustrativo. Yo pido no seguir con este debate. No se puede debatir cuando alguien te está chillando".

La directora de Hoy por Hoy, Àngels Barceló, ha señalado que lo que ha pasado en el debate "refleja tanto el clima, dónde hemos llegado en esta sociedad": "Que se haya ido un candidato porque una candidata no ha querido retractarse… Soy tan demócrata que aquí no se censura a nadie y por eso hemos continuado el debate". Mientras, Rocío Monasterio hablaba a la vez, contradiciéndola: "Nos han censurado en la SER y no podemos poner cuñas por utilizar la palabra MENA, que se utiliza oficialmente". A lo que la presentadora respondía: "Si lo que intenta es provocarme, no voy a caer en su provocación. Soy una demócrata y lo soy tanto que usted ha expresado lo que ha querido".

El candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha intentado que el debate prosiguiera sin éxito: "Os pido, Ángel y Mónica, que no os vayáis, no hagáis el juego... no nos dirigimos a la señora Monasterio, nos dirigimos a la ciudadanía". Àngels Barceló ponía fin al encuentro: "Los demócratas somos muchos más en todo el país, y los demócratas van a decidir lo que pase en todas las elecciones, esto va de democracia, y nos ha constado mucho conseguirla".