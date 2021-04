"Los demócratas somos muchos más": Àngels Barceló, sobre el intento de la ultraderecha de boicotear el debate

El debate de los candidatos de la Cadena SER ha estado marcado por el abandono de Pablo Iglesias tras las provocaciones de Vox. La directora de 'Hoy por hoy' y moderadora del debate, Àngels Barceló, ha explicado a Aimar Bretos cómo ha vivido las circunstancias del debate.

"La primera decisión era cuando Pablo Iglesias se ha ido del debate, yo creo que con todo el sentido del mundo porque no solo no se ha retractado la candidata de Vox; sino que lo que ha hecho ha sido invitarle a que se fuera. Le ha dicho: 'Lárguese'. Y ahí ha sido la primera decisión que hay que tomar y he intentado explicarle que este es un país democrático, afortunadamente y que nosotros somos demócratas, somos tan demócratas que ni siquiera la hemos hecho callar ni la hemos censurado", ha explicado la periodista.

Barceló ha reconodcido que al principio todos esperaban que volviera a aparecer Pablo Iglesias por la puerta: "Yo hasta el último momento le he intentado convencer, pero no lo he conseguido y es lógico que los candidatos hayan dicho que esta no es la manera".

"Los demócratas somos más"

Àngels Barceló cree que este debate suponge un punto de inflexión en la campaña: "Estoy convencida. Todos tienen que repensar qué van a hacer a partir de ahora. Estoy muy satisfecha, no sé si orgullosa, de que los tres candidatos de izquierdas han entendido que esto va de democracia. He acabado el programa diciendo que somos muchos más, es que los demócratas somos más. Entonces, hagámonos oir. Somos más los demócratas. ¿Ellos hacen mucho ruido? Sí. Pero nosostros somos muchísimos más. Y eso va de democracia".



"Esto va, sobre todo, de democracia. Y con la democracia no se juega. Esto ha sido un ejemplo del modelo de país que ellos buscan, que ellos quieren. No hay duda ya de quién es Vox, un partido neofascista y de ultraderecha".

Pablo Iglesias abandona el debate de la SER

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha abandonado este viernes el debate electoral en la Cadena SER después de que Rocío Monasterio, de Vox, haya puesto en duda la veracidad de las cartas amenazantes recibidas por Iglesias.

Tras un bronco inicio del debate, el exvicepresidente segundo del Gobierno ha considerado "muy grave” e “intolerable" que participen en estos debates miembros de la ultraderecha que cuestionen que esas amenazas sean ciertas y ha lamentado que los medios estén "blanqueando el discurso del fascismo". En concreto, Monasterio ha dicho que cree "poco" a Iglesias y que los españoles, cuando escuchan algo del líder de Podemos, siempre dudan, porque, ha añadido, "nos ha engañado vilmente".

También se ha referido directamente a la moderadora, la periodista Ángels Barceló, a quien ha dicho que “estáis cometiendo un error blanqueando a esta gente y permitiendo que puedan estar aquí defendiendo esos mensajes”. "No es aceptable que la ultraderecha ponga en duda estas amenazas", ha dicho Iglesias durante las continuas interrupciones de Monasterio, que le ha espetado diversos "lárguese" y "márchese, que es lo que queremos todos".

Monasterio acusa a Barceló de comportarse como una "activista política"

Precisamente, Monasterio tenía el siguiente turno de palabra y, a la petición de Iglesias de que se retractase, ha dicho que condena "todo tipo de violencia", pero ha agregado: "Ya no nos creemos nada de este Gobierno; si es usted tan valiente, levántese y lárguese".

"Que se levante y que se vaya, que es lo que están deseando un montón de españoles", ha continuado la candidata de Vox, quien ha afirmado que le habría gustado "que Pablo Iglesias condenara la violencia" que, según Monasterio, sufrió ella en el mitin que dio en Vallecas y que acabó con disturbios entre la Policía Nacional y manifestantes de izquierda.

Monasterio también ha acusado a la moderadora de comportarse como una "activista política" cuando ha intentado evitar que Iglesias se marchara "cogiéndolo de la manita". Barceló ha agregado, por su parte, que la postura de la Ser y la suya propia es “la de la democracia” y de “condena a cualquier violencia” y ha pedido a Iglesias que “responda a la provocación de la ultraderecha, y después decida”.

Sin embargo, y ante el rechazo de Monasterio de retractarse, el candidato de Unidas Podemos ha abandonado el estudio de radio. "Estamos mejor ahora (...) Ha salido huyendo, igual que ha salido del Gobierno huyendo", ha farfullado la candidata de Vox.