"Haré lo posible para que su odio no llegue a la pizarra de mis hijos": Mónica García responde a Monasterio

El debate de la Cadena SER sobre las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo ha estado marcado por la decisión de Pablo Iglesias de abandonar el estudio después de que Rocío Monasterio haya puesto en duda los ataques recibidos por parte del político de Podemos en las últimas horas. También por los ataques de la candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad, lo que ha llevado tanto a Ángel Gabilondo como a Mónica García a seguir los pasos del candidato de Podemos para poner punto y final al debate antes de tiempo.

Después de volver de publicidad, y tras comprobar que Iglesias no volvía a su asiento, los candidatos del PSOE y Más Madrid han decidido marcharse. Mientras que Ángel Gabilondo ha decidido abandonar para evitar que el odio se imponga, Mónica García ha hecho lo propio alegando que lo que estaba pasando en el estudio era de extrema gravedad: "Lo siento mucho. Lo siento por el programa, por los madrileños y madrileñas".

"Lo que ha pasado aquí es de extrema gravedad": Mónica García responde a Rocío Monasterio

Después de disculparse frente a la audiencia, la candidata de Más País ha asegurado que quería poner punto y final a su participación en el debate no solo por el principio del mismo, sino a la actitud que ha mantenido Monasterio a lo largo del mismo: "Lo que ha pasado aquí es de extrema gravedad. No solo el principio, sino la actitud permanente y constante de llevar la política del odio, la política del enfrentamiento y la política de la anticonvivencia de la señora Monasterio".

Por esa misma razón, Mónica García ha asegurado que no quería seguir ni un solo minuto más junto a la candidata de Vox. De hecho, también ha explicado que hará todo lo posible para que el grupo de ultraderecha no llegue de ninguna manera a la Puerta del Sol: "No quiero que su odio llegue a las pizarras de mis hijos y de mi hija, tampoco que su intolerancia se acabe plasmando nuestra sociedad".

"Aquellos que vienen a la política a confrontar y plasmar su odio e intolerancia creo que no tienen cabida"

Por último, la candidata de Más País ha recordado que el debate planteado por la Cadena SER podía haber sido bonito e ilustrativo. Sin embargo, reconoce que el hecho de que haya participado Rocío Monasterio ha impedido que así sea: "Aquellos que vienen a la política a confrontar y plasmar su odio e intolerancia creo que no tienen cabida".

Para finalizar su intervención, la candidata de Más País ha recordado que los españoles son mucho más ricos como para presenciar este tipo de debates: "Somos muchísima gente la que estamos en contra de este tipo de política. Así que yo también pediría que no siguiéramos con este debate".