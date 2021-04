Rocío Monasterio, al terminar el debate de la SER: "La dictadura es que no me han dejado cerrar"

"¡Qué dictadura! Aquí habla todo el mundo menos yo", se le escucha decir a la candidata de Vox, Rocío Monasterio, antes de levantarse tras el debate en la Cadena SER protagonizado por el abandono de Pablo Iglesias ante las provocaciones de la ultraderecha.

En las imágenes se ve cómo recogen sus papeles el candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, y el del PSOE, Ángel Gabilondo. Bal le dice a Gabilondo: "Somos más", en probable referencia a los demócratas en nuestro país.

Es en ese momento cuando pasa detrás Monasterio y les dice: "Hasta luego, eh" y continúa: "Bonita dictadura. Vosostros habláis y yo no". A lo que el candidato de Ciudadanos le ha contestado: "Vete a poner un tuit". Y Monasterio ha continuado: "Habéis visto. Yo no hablo y hablan los tres".

En ese momento ha intervenido la directora de 'Hoy por hoy' y moderadora del debate, Àngels Barceló, y le ha dicho que esa no era manera de afrontar un debate y que ella lo sabía. Y Monsterio ha insistido: "La dictadura es que no me han dejado cerrar el debate".

Más Madrid y Unidas Podemos han anunciado que no acudirán a más debates con la ultraderecha. El candidato del PSOE, Àngel Gabilondo, ha dicho que él abandona "los espacios donde no hay una conversación". El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias , ha dejado el debate de la SER tras poner en duda Monasterio la denuncia sobre la carta con balas.