'Tránsito', la editorial que solo publica autoras : "En los tiempos en los que vivimos es necesario incomodar"

Hay editoriales en las que confiamos ciegamente. A un lector le sucede que mira de lejos una estantería y reconoce las editoriales de los libros por los colores de los lomos: el color crema y el gris de Anagrama, el blanco de Seix Barral, el negro de Tusquets, la robustez de Blackie Books, la I de Impedimenta, el rojo de Periférica, los colores de Libros del Asteroide. Entre este selecto grupo de editoriales se encuentra también la editorial 'Tránsito'. Esta tarde su fundadora y editora, Sol Salama, se ha asomado a 'La Ventana' en una hora dedicada a los libros y la literatura con motivo de la celebración del Día del Libro.

'Tránsito', es una editorial muy joven - nació en 2018- que parte de una idea muy concreta : que a los lectores los libros, al menos los suyos, les deben transforman. Cerrar el libro no debe ser, bajo ningún concepto, un acto rutinario. “Lo más importante es que un libro no te dejen igual a como estabas”. Esta intención de incomodar al lector, de promover una lectura activa es uno de los objetivos de las obras que su fundadora decide editar. "Como editora, me gusta incomodar, creo que no solo ahora con la editorial. En los tiempos en los que vivimos es necesario incomodar. Tenemos una cierta responsabilidad.”

Entre las autoras que ha publicado están Fernanda Trías ('La azotea' lleva cinco ediciones), Margarita García Robayo ('En primera persona' va por la tercera edición), Katixe Agirre ('Las madres no' lleva cuatro) o Chantal Akerman. No son títulos escogidos al azar o únicamente por su condición de escritoras: la calidad literaria es el denominador común más importante. "Publico literatura que considero buena literatura, y publico sólo a mujeres como gesto reivindicativo porque creo en una sociedad igualitaria que desgraciadamente no hemos alcanzado".

La razón de esta particularidad, según ha explicado, viene de los tiempos en los que se dedicaba a la fotografía. “Me di cuenta de que en las listas de ganadores de becas y de premios el porcentaje de mujeres comparado con el de los hombres era muchísimo menor. Y me di cuenta de que no era casualidad".

“Todo esto tiene que ver con el patriarcado. Hace que las mujeres, por ejemplo, participemos menos en exposiciones porque sentimos inseguridad y demos ya por hecho que vamos estar menos representadas”. Desde la editorial, se pretende acabar con el ostracismo al que la historia de la literatura ha condenado a las mujeres, ese espacio recóndito al que se ha confinado a tantísimas autoras, expulsándolas, por ejemplo, del canon literario por su condición de mujeres. Iniciativas como estas aspiran a que las autoras ocupen finalmente el espacio que merecen y que no tengan que volver a reclamar nunca más "una habitación propia y quinientas libras al año".