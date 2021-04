Se habla mucho de la mascarilla, pero sin el gel no seríamos nada. Me refiero a quienes somos carne de superficie, es decir, a los superficiales. He llegado, incluso, a ser empleado de las grandes superficies. Que se lo pregunten a mi Madelman escafandrista. Un corazón superficial es el que prefiere el Madelman escafandrista al Madelman submarinista, ya que se siente más cerca del hombre lobo que del hombre rana. La superficialidad es la búsqueda de lo abisal por los medios más económicos. El profesor Tornasol irrumpió en las aventuras de Tintín abordo de un submarino. Iban a por el tesoro de un barco hundido, el Unicornio. Un carácter superficial desciende a las profundidades para buscar unicornios. Siempre que me aplico el gel, que es cada dos por tres, y en eso me parezco al detective Monk, siento que todo en la vida es superficie. Monk rehuía el contacto con la gente pero le vencía el impulso de ir tocando con el dedo los postes alineados de la calle. Esto es así porque la superficialidad propia no se lleva bien con la del resto de la humanidad. Cualquiera se fía, tocas a una persona pensando que no vas a pasar de la piel y te devora una sima de la que nunca saldrás. El gel es la palabra clave. Es un grito de guerra. Quienes hemos oído a Tony Ronald lo sabemos. Gel ayúdame. Parece un ridículo juego de palabras, pero era un aviso que nos daba la canción. La cultura de masas sirve para avisarnos. Es su función secreta. Detrás de toda baratija pop, hay una Casandra desesperada. Vivimos metafóricamente. También nosotros somos una metáfora del ADN. La vida se expresa de mil maneras, quizá la nuestra sea la más superficial. La prueba está en que hemos creado el arte. Lo llenamos de dinero para darle un peso material, pero nuestra superficie está en la estratosfera. Un superficial sólo quiere salir a flote. Por eso siempre lleva gel en el bolsillo.