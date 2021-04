Una banda sonora para Chema Patiño

Los Stones tuvieron que cambiar la letra de Let’s Spend The Night Together para salir en el programa de Ed Sullivan en enero de 1967. Unos meses después a The Doors les pidieron que no cantaran aquello de “You can’t get much higher” porque se podía interpretar como una incitación al consumo de drogas. Pero Morrison era mucho Morrison, y no sólo cantó la frase, casi la gritó. Eso sí, fue la primera y última vez que The Doors aparecieron en el programa.

Cuando Ed Sullivan invitó a The Creedence Clearwater Revival, John Fogerty pensó que también censurarían la letra de Fortunate Son, una canción protesta que denunciaba la situación de los jóvenes que se libraban de ir a la guerra de Vietnam por ser de buena familia. Pero los censores no debieron pillar el doble significado de la letra…

🎵 45RPM | @RafaelPanadero pone banda sonora a la noticia de la semana: @Chemaparis se despide de @La_SER y de la radio tras 35 años: ¿pero también se despide de 45RPM? ❤️❤️



🎶 El "amigo secreto" versiona \'Fortunate Son\' de Creedence Clearwater Revival https://t.co/RKRIQSPtLF pic.twitter.com/PSi9UP5pLy — A vivir (@Avivir) April 24, 2021

La canción se usó años después en un anuncio de pantalones e incluso en la campaña electoral de Trump, lo que llevó a Fogerty a escribir un mensaje diciendo que el presidente no había entendido nada: la canción habla precisamente de lo que sintieron los jóvenes que protestaban en junio de 2020 en el parque Lafayette y fueron desalojados para que Trump se diera un paseo por allí para hacerse una foto.

Aquellas protestas eran por la muerte de George Floyd. El policía que le mató ha sido considerado culpable de todos los cargos, y ésa era la noticia de la semana hasta que supimos que Chema Patiño deja la radio. Él mismo proponía “Queridos Compañeros”, de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, para acompañar el mensaje de despedida que mandó a toda la redacción. Con esa canción cerramos la sección. Y con la duda de si alguna vez volverá a aparecer en el 45 RPM de A Vivir… Suerte con todo, Chema.