Cómo defender la democracia de quienes no la respetan

“Si las personas internalizamos ese conflicto político externo de la misma manera que hemos visto abordado en el espacio público, en lugar de sentarnos y serenarnos, terminaremos hablando igual que lo que vimos ayer, si se puede decir que eso es hablar”, así comienza Juan José Álvarez, catedrático de Derecho en la Universidad del País Vasco y secretario del Instituto de Gobernanza democrática, en una charla con Javier del Pino sobre la democracia.

En una época en la que el formato del debate parece imposible, Juan José Álvarez recuerda leer algo en un libro de Ángel Gabilondo (como metafísico y no como político) en el que decía: “alguien con quien hablar, no alguien a quien hablar”, y es que “desde hace ya muchos años no existe un diálogo político, son monólogos sucesivos”.

Álvarez no cree que deba entenderse la libertad como dar la palabra a todo el mundo, sobre todo “cuando sabes que no quiere conversar”: “La conversación requiere un preacuerdo y sentarte a hablar entre diferentes, si lo que buscas es provocar, estás rompiendo el debate desde el primer momento”.

Lo que tiene claro es que “a quien provoca no hay que responder con la provocación si no con el no aprecio”, es decir, “no escuchar a alguien que pretende hacer un discurso que no es político, que es otra cosa”.

Dice que es difícil porque “suena a censura, parece algo contrario al concepto de libertad”, pero recuerda que la libertad tiene muchos factores dentro de la democracia que hay que tener presente. Por ejemplo, en el caso en el que hubiera debates en los que no intervenga Vox, “alguien podría decir que empobrece a la democracia”, pero Juan José Álvarez recuerda que “igual la protege”, sobre todo cuando “hay alguien que no quiere profundizar en los valores democráticos: libertad, igualdad, justicia y pluralismo político”.

Estamos en un momento inédito, según el catedrático “la democracia tiene una gran posibilidad de perder no solo calidad, si no sus cimientos”. “La política se tiene que proteger de la propia política, y eso que la sociedad civil tenemos una ocasión de reacción cívica: acudir a las urnas”.