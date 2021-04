El técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha comparecido ante los medios en la previa del partido en el Estadio de la Cerámica frente al Villarreal, que se disputa este próximo domingo a partir de las 21 horas. El entrenador holandés no ha querido dedicarle muchos minutos al monotema de esta semana, la Superliga, y se mostró muy seguro sobre la confianza que le ha otorgado Laporta.

Cuando fue preguntado sobre su futuro y sobre la tibieza en el discurso de Joan Laporta sobre su continuidad para la próxima temporada, esto fue lo que dijo Ronald Koeman: "El presidente siempre me ha demostrado su apoyo y confianza y hasta que no diga lo contrario... me veo entrenador para la próxima temporada y tengo un contrato. En caso contrario, tenemos que hablar".

Por otro lado, la Superliga ha copado la actualidad del fútbol mundial en la última semana. Las amenazas de Ceferin a Barcelona y Real Madrid sobre su posible expulsión de la Champions si no abandonan por completo la Superliga siguen siendo constantes, esto opina el holandés: "No va a cambiar mucho, hemos hablado ya mucho sobre la Superliga, ahora hay cosas más importantes que hablar de la UEFA, de sanciones o amenazas. Tenemos que estar pendientes del calendario que nos queda. Hay que sacar muchos puntos de aquí al final para ser campeón".

El cansancio a estas alturas de la temporada se va notando cada vez más y prueba de ello son la cantidad de partidos de esta campaña, sin embargo para Koeman no debe ser excusa: "No me preocupa mucho. Tenemos los datos de los jugadores, han jugado mucho pero recuperamos bien. Entrenamos muy poco, damos la máxima recuperación", afirmó.