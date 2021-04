Nadal - Carreño: sigue en directo las semifinales del Conde de Godó

La previa del partido

Rafa Nadal y Pablo Carreño se enfrentan en las semifinales del torneo Conde de Godó de Barcelona. El favoritismo corre a cuenta del balear que las siete veces que se ha enfrentado a Carreño ha salido victorioso.

Esta temporada Nadal lleva un total de 8 partidos con balance positivo de 6 victorias y tan solo 2 derrotas, mientras que Pablo Carreño ha jugado 14 partidos, con 10 victorias y 4 derrotas, por lo que ambos llegan en buenas rachas de juego y pondrán a prueba cuál es su verdadero momento de forma, y a quien le alcanza para disputar un torneo clásico en Barcelona.

El número 3 y 13 del ranking se enfrentan en la tierra batida barcelonesa para aparecer como el representante español que ha llegado más lejos en este torneo.

Carreño y su reto más difícil frente a Nadal

El español Pablo Carreño aseguró este viernes que el encuentro de semifinales del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó que mañana enfrentará contra Rafael Nadal "quizás sea el partido más difícil en tierra en este momento".

"Rafa probablemente es el partido más duro en esta superficie. Está cogiendo confianza en cada partido. Está jugando mejor y mejor, así que mañana quizás sea el partido mas difícil en tierra en este momento", indicó el 13 del mundo tras una emocionante victoria ante el argentino Diego Schwartzman por 6-4, 3-6 y 7-5.

"Fue una victoria muy importante para mí, después de ir 5-2 abajo en el tercer set. En este tipo de partidos necesitas sufrir y luchar durante todo el tiempo. No sé exactamente qué pasó en el tercer set, pero todos los juegos estuvieron muy ajustados", dijo el asturiano sobre su remontada ante el argentino.

Pese a la dificultad de su partido contra Rafa Nadal, once veces campeón en Barcelona, Carreño dijo tener clara su receta y que intentará "disfrutar el momento".

"Es un jugador muy completo, al que tienes que jugarle muy agresivo e intentar que no te domine porque si coge la iniciativa él prácticamente estás muerto", resumió el asturiano, que nunca ha podido ganar al balear en siete enfrentamientos.

Nadal y su reencuentro con las semifinales

El español Rafael Nadal celebró este viernes haber llegado en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó a sus primeras semifinales del año tras "una victoria y un día positivos".

"Esa es la cosa hoy. He sido capaz de llegar a esa ronda (semifinales) por primera vez este año. Eso es una buena noticia. Estoy contento con cómo he mejorado cada día, y ahora es el momento de seguir mejorando", explicó el número 3 mundial tras vencer con facilidad al británico Cameron Norrie, por 6-1 y 6-4.

El once veces campeón en Barcelona dijo que jugó "un buen primer set, con intensidad y sacando ventaja en los puntos con la derecha", aunque lamentó un bajón en la segunda manga.

"Hoy he ganado un partido que ha sido más cómodo. El primer set he jugado a muy buen nivel, luego he bajado un poco la intensidad y el partido se ha complicado. Pero he conseguido ganar en dos sets y con un buen resultado", valoró.

Pese a su victoria, el primer cabeza de serie del Godó recordó que en competición "cada día es un día nuevo" y en cada fase los jugadores arrancan de cero.

"Estamos en un torneo y cada día empezamos de nuevo. Hoy he sido capaz de ganar otro partido. Son tres partidos consecutivos ganados, algo positivo para mí. Tendré la oportunidad de jugar una semifinal mañana y por tanto es una buena noticia y algo que para mí es avanzar", detalló.

Después del encuentro ante Norrie, que duró una hora y 34 minutos, el manacorense hizo un breve entrenamiento "para soltar un poco el cuerpo", según apuntó.

Nadal espera rival en las semifinales, que saldrá del cruce entre el noveno en el ránking ATP, el argentino Diego Schwartzman, y el número 13 mundial, el asturiano Pablo Carreño.