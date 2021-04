El entrenador de Las Palmas, Pepe Mel, ha sido una de la tendencias en redes sociales debido al vídeo que desde el club insular han colgado en el que se ve al entrenador amarillo dando un espectacular rapapolvo a uno de sus jugadores tras perder el balón. No todo se queda ahí si no que decide nombrar a más compañeros e incluso a una de las estrellas de la Segunda División, concretamente Embarba, el jugador del Espanyol.

Durante el entrenamiento previo al partido entre Las Palmas y Espanyol de una nueva jornada de Liga Smartbank, un Pepe Mel desatado comienza uno de los discursos más impactantes. Así se dirigió a uno de sus jugadores: "Eh, Benito. No te la puede quitar Momo, con todo el respeto a Momo que le quiero un montón y lo he fichado 80 veces. ¡pero Momo tiene mi edad ya! Si no puede ni jugar al padel, si es porque es mi compañero si no, no gana. No me jodas", gritó en el entrenamiento.

Para más tarde sentenciar con una frase que desde Las Palmas censuraron en el vídeo oficial: "No te la puede quitar, 'Beni'. Si te la quita Momo, Embarba se mea en ti", para añadir más tarde: "Lo tenemos a huevo porque todo el mundo nos da por muerto... Tened orgullo, coj*****", en un discurso que ha ocupado las tendencias de Twitter durante todo el día.