Consulta del 'Doctor' Roncero: "Si yo fuera Ceferín, que la Champions la gane el Real Madrid"

Los del Real Madrid se enfrentan este sábado al Betis en una jornada de Liga en la que intentarán seguir recortando distancias en el parte alta de la tabla y ponerse con los mismos puntos que el líder, el Atlético de Madrid. Tomás Roncero respondió en la previa de este partido a las preguntas de Dani Garrido en Carrusel Deportivo en la "Consulta del Doctor Roncero", pocos días después de que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ofreciese una entrevista a Manu Carreño en El Larguero de la Cadena SER.

El duelo que está en el punto de mira del mundo del fútbol desde hace meses es: Haaland o Mbappé, quienes fueron objeto de pregunta para Roncero, quien no dudó ni un segundo en responder que, entre ambos, elige al francés para el Real Madrid. Aunque la Superliga no salga adelante, Roncero señaló que él no cree que eso sea un impedimento para que el Real Madrid fiche a Mbappé, porque el club blanco siempre ha sido conocido por "fichar a los más grandes".

Lejos de querer asumir la venta de algún jugador titular importante para firmar un "delantero top", Roncero indicó que eso no entra en sus posibilidades porque "el Madrid es un club comprador. Lo de vender para comprar a otro lo hace el Atleti".

En relación con la posibilidad de que el Real Madrid gane esta Champions, Roncero señaló que "más le vale a la UEFA que le dejen porque si no van a quedar retratados", asi que "si yo fuera Ceferín, que la Champions la gane el Real Madrid". Precisamente sobre la Champions, Roncero no cree que vaya a haber ninguna encerrona con el Chelsea porque "al Madrid se le respeta en el campo".

De todos los grandes jugadores que han pasado a la historia del Real Madrid, como Raúl, Tomás Roncero señaló que él sería a quien elegiría en caso de que Zidane no pudiese continuar como entrenador del equipo blanco porque "está listo y es una leyenda".

Sobre la posibilidad de que el capitán blanco se quede o no en el Real Madrid, después de todas la dudas y rumores que ha habido a su alrededor, Roncero confesó que confía en que "Ramos va a tener dos años muy buenos todavía" y que por ello, si del fichaje de Alaba dependiese la permanencia de Ramos, no le ficharía porque "aunque sea muy bueno" no lo quiere a costa del capitán.