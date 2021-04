Álvaro Benito: "Hay que darle una vuelta, no puede ser que no haya habido en Champions un Real Madrid-Chelsea"

Ceferin, presidente de la UEFA, sigue tensando la cuerda y ha amenazado este viernes a FC Barcelona, Real Madrid, Juventus de Turín y AC Milan, los cuatro equipos fundadores de la Superliga que aún no se han marchado, con echarlos de la Champions League si no abandonan dicha competición. Después de estas polémicas declaraciones la polémica sobre qué pasará con estos grandes clubes sigue estando en el punto de mira y Álvaro Benito analizó la situación en El Larguero, donde aseguró que no se imagina una Champions sin ellos.

Después de las dudas que rodearon en torno al Real Madrid sobre su participación no en esta temporada de la Champions League, finalmente su presencia no corre peligro. Sobre la idea de crear una nueva competición, Álvaro Benito señaló que antes de pensar en crear una competición cerrada o semicerrada, es mejor una abierta en la que se tenga en cuenta "el mérito deportivo".

El comentarista de El Larguero insistió en que lo que hay que hacer es "darle una vuelta al espectáculo" para conseguir que "los mejores se enfrenten a los mejores". Esto daría pie a que hubiese más partidos con tensión en el alto nivel, ya que ejemplo de que no es así es que, tal como dijo Álvaro Benito "no ha habido en la historia de la Champions un Real Madrid-Chelsea".

La manera de no hacer una competición cerrada es realizarla "por coeficientes" porque "todos nos beneficiamos de ver a los mejores contra los mejores". Aun así, quiso puntualizar que no quiere cargarse "las ligas nacionales, ni mucho menos" porque le "encanta La Liga", pero el fútbol "es evolutivo y es inevitable" que eso pase.

El poder de los aficionados de la Premier

La disolución de la Superliga en menos de 72 horas ha sido gracias a que los aficionados ingleses han alzado la voz en las calles desde el lunes en contra de este proyecto. Sid Lowe, corresponsal deportivo del periódico británico The Guardian estuvo en El Larguero para hablar sobre las protestas en la Premier sobre la Superliga.

Las razones que han llevado a actuar a los ingleses de una manera muy distinta a la de los españoles, según Lowe, es que "en Inglaterra la cultura futbolística celebra más los triunfos de los equipos pequeños más que en España". Tal fue el poder de los fans de la Premier, que quiso recordar que "todas las noticias que llegaban a España eran de protestas en Inglaterra".

¿Falta de pasión futbolística entre los jóvenes?

La sociedad cambia y ¿el fútbol decae? Álvaro Benito y Sid Lowe debatieron sobre los motivos por los que ahora mismo se percibe una falta de interés general en relación con el fútbol por parte de los más jóvenes.

El motivo, según Álvaro Benito, podría estar en que "ahora tienes todos los partidos, todas las semanas y a tu disposición si te lo puedes permitir", algo que calificó de "privilegio, que antes no teníamos porque veías el que televisaban y ya está", pero "ahora hay mil plataformas y posibilidades". Algo que, tal como él expresó ha provocado que se haya "perdido romanticismo y arte, y el fútbol lo es".

Al respecto, Sid Lowe quiso apuntar el hecho de que quizá "los precios, las entradas, los horarios entre semana..." sean lo que está provocando que "estemos distanciando a los jóvenes del fútbol", por lo que consideró "muy muy injusto" culpar solo a los jóvenes por esa falta de pasión.