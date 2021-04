La historia de superación del jinete Juan Matute: de la extremaunción, tras un largo coma, a su sueño olímpico

Los Juegos Olímpicos, tal y como se esperaba, siguen siendo una gran incógnita. A menos de 100 días para la apertura de la cita más importante del deporte mundial el país organizador, Japón, ha decretado en las últimas horas el estado de alarma. El país nipón está en alerta después de un repunte de positivos que ponen en riesgo los Juegos Olímpicos.

Como cada viernes en El Larguero, con Héctor González rescatamos a uno de nuestros deportistas con plaza en Tokio 2020 a modo de preparación para estos Juegos Olímpicos. Esta vez, la historia la protagoniza el jinete español Juan Matute, que ocupa una de las tres plazas que España aporta en doma clásica a los Juegos de Tokio.

Con tan solo 23 años ha vivido unos últimos años muy duros ya que estuvo en coma tras sufrir un grave derrame cerebral el día 5 de mayo de 2020 después de sufrir un accidente. Le llegaron a dar la extremaunción, dándole por muerto y 14 meses después ha vuelto a la tierra con su caballo y con una plaza en doma en los próximos Juegos.

"Mi vida ha vuelto a la más absoluta normalidad, después de 25 días en coma y 2 meses ingresado en el hospital" relata Matute que recuerda cómo sucedió todo: "Recuerdo que me dolía muchísimo la cabeza. Estaba entrenando hasta que en un momento me bajé del caballo, fui paseando con él y lo acaricié y me estaba mareando como para desmayarme. Aviso a mi padre, 'papá, papá me estoy desmayando', me dice que me baje del caballo y una vez sentando pierdo la consciencia y no vuelvo a despertarme hasta después del coma".

Tras 25 días en coma y otorgada la extremaunción se produjo el milagro y abrió los ojos: "Lo primero que recuerdo es ver a mis padres y solo podía llorar y llorar. Todos los días mes estaban constantemente repitiendo todo lo que había pasado porque no me acordaba de las cosas", así fue el momento en el que le dieron por muerto: "Prácticamente me descartaron, les dijeron a mis padres si sería donante de órganos. Mis padres lo deben haber sufrido muchísimo pero ahora hay que mirar al futuro", revela Juan Matute.

El jinete español estará en Tokio 2020 después de todo lo ocurrido, esto es lo que espera él de su papel en estos Juegos: "No sé si para estos Juegos estoy totalmente preparado como para optar a estar en las primeras posiciones pero ese es mi sueño, ese es mi gran sueño: ser ¡campeón olímpico!", sentenció.