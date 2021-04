Era viernes. El mundo me pesaba, y sentía la garganta apretada por una garra de plomo. Sin embargo, no había nada que estuviera mal. El trabajo estaba bien y las gatas estaban bien y nosotros estábamos bien y el gajo de madreselva que robé en el verano había florecido. Entonces, ¿qué era eso? Ese gusto a polvo, esa niebla hecha de nada. De pronto, mientras acomodaba unos libros, entendí. Fue como arrojar Luminol en una escena del crimen. Era el regreso de mi pesar fastuoso. Ese pesar umbrío que torna los muebles mustios, que marchita el cielo, que tiene la forma del ojo hueco del hastío, de los fines de semana solitarios y graves como iglesias frías, del ruido de la soledad, del horror a la decadencia de las cosas, de las perlas maceradas de la desesperación, del aroma rancio del miedo a perder y el alivio de haber perdido. A lo largo del año que pasó ese augusto pesar, esa construcción mayúscula, se había alimentado raquíticamernte de una sola cosa: la pandemia, el virus, las vacunas, su repugnante distribución sin equidad. Pero el viernes recibí su azote magno. Se me echó al cuello un cúmulo de dolor crudo, esgrimiendo el derecho que le da su antiguo linaje. Fue como volver a casa. Contemplar nuevamente el pozo sin fondo, ese sitio donde siempre es de noche y estoy sola y llueve y hay luces de ambulancias. Ahí estaba, intacto, mi desgarrón a cántaros. Sentí un gozo animal al recibir su potencia castigadora. Esa lluvia de clavos. He vencido, me dije. Después de un largo paseo por valle de sombra aquí estoy, otra vez reina de mi corazón oscuro. Porque esta vida, como dice el poema de Jane Hirshfield, no es una tranquera sino el caballo que la atraviesa al galope.