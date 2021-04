¿Qué puede hacer que un tipo al que no le gusta el fútbol, se sienta de pronto interesado por el fútbol? ¿El fútbol? No, por favor. Este deporte tiene una banalidad que cuidar. Me refiero a su fuerte olor a dinero. Eso sí es atrayente. Por eso a menudo transcurre entre despachos y palcos, copados por gente sin demasiada idea de fútbol. Se les llama presidentes, vicepresidentes, tesoreros, vocales, en fin, hombres de negocios. En un palco se entiende de construcción, de banca, de política, de hostelería, de comunicación, quizá de vino, de música, de cine, de moda. La labor de la clase dirigente consiste en carecer de conocimientos futbolísticos y en no sentir nada especial por su club, mientras, eso sí, hace virguerías para aumentar sus ingresos. Los dueños no «son» de un equipo, sino que poseen su control o propiedad, dándole todo el brillo que pueden. Al fin y al cabo, el fútbol forma ya parte del circuito de los multimillonarios, que lo soportan todo, todo, menos estar rodeados de gente que no es demasiado millonaria. Y de ahí su último invento: un fútbol exclusivo para superricos.