Hermanos Torres, el buen rollo en la cocina

El primero en llegar a esta antigua nave industrial del barrio de Les Corts en Barcelona, es Sergi que lleva una bolsa de croissants recién hechos para todo el equipo que en unos minutos se va a poner en marcha para preparar las comidas del mediodía. Son las 8 de la mañana. Lo primero que vemos es la coctelería, en la entrada. Luego una gran nave que es una cocina central, rodeada de mesas. "nosotros crecimos en una cocina viendo cocinar a nuestra abuela Catalina, no queríamos un restaurante con cocina, queríamos una cocina con restaurante". Así los comensales ven cómo se cocinan y preparan los platos. Me da tiempo a dar una vuelta, antes de preparar la conexión, y Sergi me explica que hay varias cocinas, varias zonas donde se manipulan cada uno de los elementos de sus recetas. Está la que prepara las salsas y los "fondos", los caldos. Otra para las verduras, los pescados y otra para la carne. En una de esas cocinas, la de I+D, que está también integrada en la parte central de la nave, hacemos ha entrevista. Javier del Pino les pregunta qué tal les ha tratado la crisis del COVID-19.

Sala central de Casa Hermanos Torres / Cadena SER

El restaurante está preparado con todas las medidas y protocolos de seguridad, Javier Torres dice que a ellos no les ha pasado una factura muy alta. Pero saben que el sector lo ha pasado y está pasando mal, muy mal. Ellos en su restaurante practican lo que ahora se llama cocina de aprovechamiento. Pero que, siguiendo con las enseñanzas de la abuela Catalina, es aquello de que en casa no se tira nada. Incluso los restos de la cocina los utilizan para hacer compost y colaborar con los vecinos en un huerto urbano, que está en un solar frente al restaurante. No se puede tener ser más buen rollero que estos dos hermanos, gemelos. No en vano, la abuela Catalina siempre decía que eran sus "dos cielos".