Oleguer Presas, sobre la Superliga: "El fútbol tiene como valor el esfuerzo, no el dinero"

El ex jugador del FC Barcelona y del Ajax, Oleguer Presas, fue entrevistado en Carrusel Deportivo por Álvaro Benito. El catalán se retiró con tan solo 30 años y ahora forma parte de un proyecto comunitario de escuela de futbol en un antiguo cuartel de la guardia civil de Sabadell en el que se pretende enseñar unos valores diferentes.

Entre los objetivos de este nuevo proyecto, Oleguer destacaba: “Intentar transmitir a los chavales unos valores que les sirvan para su día a día. Es mi cuarto año y entré porque quería volver al fútbol, pero de una manera distinta”.

La sociedad actual ha sufrido muchos cambios, y los chavales no sienten el fútbol de la misma manera: “Han cambiado muchos los intereses de los niños en estos años. Se ha perdido el futbol callejero, ahora los niños tienen carteles por todos lados de no jugar a la pelota”.

Oleguer Presas también criticaba la necesidad que tienen todos los equipos de niños de competir, y expresaba su punto de vista a cerca de este tema: “Son chavales de entre 6 y 12 años, y soy entrenador. En realidad, es un proyecto que no está enfocado al rendimiento. Intentamos que cada niño desarrolle sus aptitudes y habilidades a su ritmo. El hecho de competir obliga a los chicos. Los equipos son mixtos y animamos a niños y niñas a que participen”.

Pese a su carrera como futbolista, en la que estuvo a las órdenes de Van Gaal y Rijkaard, el ex jugador se retiró de los terrenos de juego hace 10 años, y ahora explicaba el porqué de esa retirada tan temprana: “Estaba un poco cansado de vivir fuera y de la rutina. Tenía muchas cosas que me interesaban fuera del fútbol, y no me he arrepentido nunca de dejar el fútbol tan joven”. Cuando se retiró, Oleguer, estuvo en las listas de la CUP a las elecciones de 2015 y 2017, y ahora ha decidido contribuir con este proyecto.

"Esta Superliga estaba planteada desde un punto de vista elitista"

Oleguer Presas también fue internacional con la selección de Luis Aragonés, pero renunció a ir en más ocasiones. El ex del Barça explicaba su interés actual en el fútbol: “No he sido nunca de ver las ligas. Al Barça lo he ido siguiendo siempre, pero nunca he tenido interés por ver otros equipos”.

Presas tampoco dudó en dar su opinión sobre la Superliga: “Me parece que el deporte tiene una parte muy importante basada en el esfuerzo y esta Superliga estaba planteada desde un punto de vista elitista y enfocada en mantener este negocio. El fútbol tiene como valor el esfuerzo, no el dinero. Poco tiene que ver este deporte”.