Rafa Nadal se ha llevado su 12º Conde de Godó en Barcelona tras imponerse al griego Stefanos Tsitsipas en tres sets en un partido muy disputado con público en las gradas, un hecho polémico debido a las imágenes emitidas por televisión por la poca distancia de seguridad entre la gente. El balear tras llevarse su duodécimo título ha querido dedicar el trofeo a la gente que lo ha apoyado durante toda la semana y dar uno de esos inspiradores discusos a los que Nadal nos tiene acostumbrados a todos.

Una reflexión sobre su propia mentalidad, que es uno de los grandes secretos de Nadal y uno de los aspectos que más admiran todos los seguidores del español. Pues justamente sobre esa forma de llevar las cosas y su propia mentalidad dedicó unas palabras en los instantes siguientes ha levantar el Conde de Godó con el comentarista y extenista Álex Corretja.

"Es un placer estar aquí una vez más, un lujo poder jugar aquí con casi 35 años. Diez años antes era impensable para mí, después del año que llevamos es un aún más especial para mí, haber podido jugar en casa con algo de público así que os lo agradezco increíblemente a todos por el apoyo durante toda la semana. Para mí significa mucho ganar en frente a vosotros", elogió Nadal a todos los congregados allí.

Cuando Alex Corretja le pregunta cómo ha podido sobreponerse a los reveses del partido, con naturalidad Rafa Nadal reconoció todos sus errores en el encuentro para finalmente describir sin tapujos la forma que tiene de afrontar los problemas, en definitiva, cómo es su mentalidad ganadora que provoca la admiración de todo el mundo del deporte: "He cometido algunos errores pero lo hecho, hecho está ¿no? Uno tiene que aceptar los errores y mirar hacia delante porque lo que está pasado no se puede arreglar y lo único que se puede intentar arreglar es lo que viene por delante . Esta es mi manera de pensar, que a veces sale bien y en otras no tanto" admitió Rafa Nadal despertando los aplausos de todos los congregados en la pista principal en la que se decidió el Torneo Conde de Godó 2021.