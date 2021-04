En directo Oscars 2021: la alfombra roja y la ceremonia

Los Oscar celebran su 93 edición en el año más complicado y atípico para el cine y para las propias galas de premios. Una edición que se aplazó hasta abril por el retraso de estrenos, donde las grandes producciones no han comparecido y el cine de autor se ha hecho fuerte. La Academia de Hollywood abraza los vientos de cambio que ya el año pasado impulsó Parásitos y presenta la ceremonia más diversa e inclusiva de su historia.

Será también la primera gran gala de cine presencial en EEUU con dos sedes en Los Ángeles, la histórica Union Station y el Dolby Theatre, el emplazamiento habitual. Además se añaden sedes físicas en Europa, por ejemplo en Londres, ante la imposibilidad de viajar de muchos nominados y la negativa de los productores de utilizar pantallas, zoom o cualquier tipo del conexión virtual desde casa. Varias pruebas de covid antes de la gala, un invitado por nominado y cuarentenas previas para los que se desplacen es el protocolo acordado. Esos productores son Jacey Collins, Stacey Sher y Steven Soderbergh, dos de ellos responsables, por cierto, de la película 'Contagio'. Prometen una gala ágil, colorida y alegre, un show con brilli brilli para la era pandémica donde las actuaciones musicales serán en un programa previo a la ceremonia.

Nomadland, de Chloé Zhao

Es la gran favorita de esta edición, un proyecto personal de Frances McDormand que buscó a la directora parra adaptar el ensayo de la periodista Jessica Bruder sobre los nómadas en la América profunda. Cuentan la actriz y la directora que, realizando el trabajo de campo, conociendo a esos nómadas verdaderos que salen en la película, se metieron tanto en su modo de vida que a Frances McDormand le ofrecieron un trabajo temporal. Ahí, dicen, se dieron cuenta de que iban por el buen camino.

Chloé Zhao tiene 38 años, nacida en Pekín, pasó la adolescencia en Londres y después se mudó a EEUU para estudiar dirección en Nueva York. Es una de las nuevas voces del cine independiente, tras su debut en Sundance y especialmente tras la acogida de The rider en Cannes, pero además ha decidido ser una directora de esas que llaman de industria. Su próximo trabajo, que rodó en paralelo a Nomadland y está a la espera de ser estrenado, es Los Eternos, película de Marvel, es decir, la Disney más comercial. Es las primera mujer que consigue cuatro nominaciones, guion, dirección, montaje y película. En total, la cinta cuenta con seis candidaturas.

Solo 5 mujeres habían sido antes nominadas al Oscar en mejor dirección, en más de 90 años de historia, entre ellas, Jane Campion, Sofía Coppola, Greta Gerwig y Kathrynn Bigelow, la única que lo ha ganado por En Tierra hostil. Frances McDormand, es la única actriz nominada en cinco décadas diferentes. Lo ha ganado en dos ocasiones, la primera en 1997 por Fargo y la segunda en 2018 por Tres anuncios en las afueras, con un discurso feminista que puso en pie a Meryl Streepp y todo la platea.

Mank, de David Fincher

Y de los desheredados de la América actual viajamos a las cuitas del Hollywood clásico con una elegante fotografía en blanco y negro, la que ha obsesionado a David Fincher en Mank. Es la película más con más candidaturas, 10, especialmente en apartados técnicos. Fincher es uno de los creadores más importantes de Hollywood, muchos lo consideran el gran narrador del siglo XXI, y en la cinta de Netflix mezcla sus obsesiones y un empeño personal, llevar a pantalla un guion de su padre que reflexiona, entre otros asuntos, sobre el concepto de autoría.

Fincher es uno de esos directores a los que la Academia de Hollywood nunca ha acogido, no despierta fervor ni entusiasmo entre sus compañeros. Esta es su tercera nominación, no ganó con El curioso caso del Benjamin Button ni con La red social. Tiene 58 años y va camino de recoger un Oscar honorífico sin recibir ninguno antes por una filmografía variada y apasionante, desde Seven, a El Club de la lucha y los títulos antes citados. Ha siso Netflix quien ha sacado adelante este proyecto tras apostar por Roma de Cuaron y El irlandés de Scorsese en anteriores temporadas.

El Herman Mankiewicz de Gary Oldman también está nominado, un actor que, por cierto, superó una etapa de alcoholismo como el personaje y su padre también atravesó esa enfermedad , conocía bien, dice, los comportamientos y tics derivados de su consumo. El actor británico, de la escuela teatral shakesperiana, logra su tercera nominación tras El Topo y El instante más oscuro, le papel de Churchill por del que ganó su único Oscar. La película ha servido a Amanda Seyfried para recolocar su imagen, su fachada de actriz liviana de comedias, de intérprete sin estatus de estrella, que aquí además tiene la oportunidad de reescribir el personaje de Marion Davis. La actriz, de 35 años, sufrió el perfeccionismo enfermizo de Fincher, probando decenas de pintalabios para lograr el efecto deseado en blanco y negro. En esta campaña ha verbalizado algunos de sus problemas, padece TOC, ataques de ansiedad y pánico escénico, haciendo pedagogía contra los estigmas de estas enfermedades. Se le ha hecho cuesta arriba la promoción, partía entre las favoritas para ganar su primer Oscar, y ha ido desinflándose frente a otras candidatas

Trent Reznor y Atticus Ross están nominados por la banda sonora, los compositores son doblemente candidatos al Oscar porque también firman la música de Soul, la película de Pixar.

El juicio de los 7 de Chicago, de Aaron Sorkin

1968 fue un año convulso en EEUU. La temporada pasada Tarantino se acercaba con Erase una vez en Hollywood a los acontecimientos posteriores que cambiaron Hollywood, pero antes de eso, el clima social se calentaba por la guerra de Vietnam y las demandas de un giro en la política americana. Aaron Sorkin captura ese ambiente que se vivía en las calles recreando el llamado juicio a los 7 de Chicago, el proceso penal y la persecución que sufrieron los manifestantes de la convención demócrata de 1968.

Aaron Sorkin es el gran dramaturgo contemporáneo, esta es la segunda película que se anima a dirigir tras Molly's Game. De hecho, siempre dice que se siente un intruso porque lo suyo son las palabras, no las cámaras. Tiene un Oscar por el texto de La red social y nominaciones en guion, por entre otras, Moneyball.

El juicio de los 7 de Chicago ha ido ganando peso en la temporada de premios como una de las posibles alternativas a Nomadland, como la película que podía reunir consenso gracias al voto preferencial, pero el hecho de que Sorkin no lograra nominación a dirección la ha sacado de las quinielas. Es una producción de Netflix con seis candidaturas en total, incluida la de Sacha Baron Cohen en actor secundario. El actor compite también en guion adaptado por la secuela de Borat.

Judas y el Mesías negro, de Shaka King

Y seguimos en 1968 con otra película que dialoga con el presente y retrata otra persecución, la de los movimiento afroamericanos. A los asesinatos de Malcom X y Martin Luther King les siguió el de Fred Hampton, el líder de las Panteras negras. Judas y el Mesías negro es la película que merece el Black Lives Matter y se ha beneficiado del retraso en el calendario de estos premios, porque se estrenó en el Festival de Sundance en enero de este mismo año, y gustó tanto que ha logrado seis nominaciones y ha adelantado a otras cintas reivindicativas como La madre del blues u Otra noche en Miami.

Es la primera película nominada con todos sus productores afroamericanos y nació de las bambalinas de Black Panther, la película de Marvel. Sus responsables tenían entre manos este guion para que lo dirigiera Shaka King, que solo había hecho antes un largometraje, y convencieron a Daniel Kaluuya para que interpretara a Fred Hampton con la aprobación de la familia. La mujer y el hijo que no vio nacer el líder de las Panteras Negras colaboran con esta historia para la que Kaluuya fue a visitarlos, pasó el test y se puso a leer y ver vídeos en Youtube con el puño en alto.

El actor británico es el favorito como mejor secundario. Ha hecho la carrera perfecta ganando el Globo del Oro, el Bafta, el Critic Choice y el premio del sindicato de actores. Con 32 años, es su segunda nominación tras Déjame salir, la película del Jordan Peele en la que vivía una pesadilla con la familia de su novia blanca. Lo curioso es que este Mesias Negro compite con el Judas, con su compañero Lakeith Stanfield, al que habían promocionado como protagonista pero los académicos lo han nominado como secundario. Precisamente ambos ya compartieron trabajo en Déjame Salir, pero Stanfield es conocido por su papel en la serie Atalanta de Donald Glover.

Una joven prometedora, de Emerald Fennell

Entre las ocho películas nominadas de este año figuran dos óperas primas, dos debuts que se han ganado los elogios. El primero es el de Emerald Fennell, británica de 35 años, que con Una joven prometedora ha sacudido Hollywood con la película más atrevida de la era post Me Too. Una comedia negra con estética pop que reescribe las películas románticas y subvierte el relato hegemónico con una historia de venganza. Tiene 5 nominaciones, película, dirección, guion, montaje y actriz protagonista.

Emmerald Fennel tiene 35 años, es la primera mujer de la historia que consigue estar nominada en película y dirección por su primer trabajo. Su historia es apasionante. Pertenece a una familia de la alta sociedad británica, su padre es diseñador de joyas, su hermana diseñadora de moda y su madre, literata. Estudió en un prestigioso colegido -alerta salseo, el mismo que Kate Middelton-, fue a Oxford y empezó como actriz en pequeños papeles como la serie Llama a la comadrona. Amiga de la otra creadora británica de moda, Phobe Waller Bridge, a la que conoció en Albert Nobbs, se encargó de escribir la segunda temporada de la serie Kiillng Eve. Todo eso antes de ser Camilla Parker Bowles en The Crown.

Margot Robbie es una de las productoras de Una joven prometedora, también Carey Mulligan, que se reservó el papel protagonista, un trabajo que cambia por completo la imagen de esta británica reservada. Pareja del vocalista del grupo Mumford and Sons, la actriz entierra de alguna forma el personaje de An education, la película que la dio a conocer y por la que consiguió su primera nominación al Oscar.

Sound of metal, de Darius Marder

Es la sorpresa indie de la temporada. Una película que se proyectó por primera vez en 2019 en una sección paralela del Festival de Toronto. Gustó a la crítica y Amazon la adquirió, pero la guardó un año en el cajón. Es una de las grandes beneficiadas de la falta de superproducciones en esta edición y ha ido escalando posiciones hasta lograr 6 nominaciones.

Es la otra ópera prima de esta edición, que firma Darius Marder, un relato de aprendizaje y aceptación más que de superación que destaca por su impresionante uso del sonido para entrar en la cabeza del protagonista. Es candidata a mejor película, mejor guion original, mejor montaje, mejor sonido y mejor actor protagonista para Riz Ahmed y secundario para Paul Raci, que ha ganado algunos de los premios de la crítica y los gremios en esta temporada.

Riz Ahmed es el primer actor musulmán nominado en la categoría de protagonista. En la de secundario ya fue candidato y ganó en dos ocasiones Mahershala Ali, por Moonlight y por Green Book. Rizh Ahmed, británico de ascendencia pakistaní, ganó popularidad en la serie de HBO The Night Of. Tiene 38 años y es una de las estrellas emergentes y comprometidas, ha hecho campaña y activismo por la representación en Hollywood de papeles no estereotipados. También lo vimos en Guantánamo, Four Lions o Nightcrawler. En 'Sound of metal' aprendió el lenguaje de signos durante meses, recibió clases de batería y usó tapones para los oídos para entrar de lleno y vivir como una persona sorda en esta experiencia inmersiva

El padre, de Florian Zeller

30 años después de ganar el Oscar por El silencio de los corderos, Anthony Hopkins aspira a lograr su segunda estatuilla por interpretar a un anciano con demencia. El padre es la película más clásica y sobria de esta edición, un drama basado en la obra teatral del francés Florian Zeller, que con la puesta en escena y el montaje logra ser mucho que una adaptación. Es una producción británica que coescribe Christopher Hampton, guionista de Las amistades peligrosas.

Es la primera película del dramaturgo francés que, por cierto, le ha cogido gusto, porque después de El Padre adaptará su obra El Hijo con Hugh Jackman y Laura Dern. Tiene 6 nominaciones, con bastantes posibilidades en guion adaptado o montaje y donde destaca su pareja protagonista. Olivia Colman, ganadora del Oscar por La favorita y auténtica reina de Inglaterra tras su paso por The Crown, vive un momento dorado como actriz -estará en la nueva película de Sam Mendes- tras saltar a la fama pasados los 40. Aunque, como jabata de la escuela británica, lleva mucho tiempo en teatro y televisión.

No tiene muchas posibilidades, más alto puja en las quinielas Anthony Hopkins, especialmente tras ganar el Bafta. Con 83 años, y ya vacunado, el actor está llevando bien la pandemia, al menos bailando con camisa hawaiana según publica en su perfil de Twitter. Es su sexta nominación, tras Lo que queda del día, Nixon, Amistad, Los dos papas y El silencio de los corderos, papel por el que ganó.

Minari, de Lee Isaac Chung

Y la octava candidata en esta edición de los Oscar es Minari, producción americana rodada en coreano que fue una sensación el año pasado en el Festival de Sundance, curiosamente justo cuando Parásitos, del coreano Bong Joon-ho, hacía historia en los Oscar. También tiene 6 nominaciones la cinta de Lee Isaac Chung, en la que vuelca su experiencia como inmigrante en la América de los 80, una historia luminosa y familiar del sueño americano cuya productora, Christina Oh, que trabajó con Bong Joon-ho en Okja, es la primera mujer de origen asiático nominada.

Brad Pitt también es productor de Minari, quinta película de Lee Isaac Chung, no es un novato, de hecho debutó en 2007 y formó parte de la selección oficial del Festival de Cannes. Desde hace muchos años buscaba cómo darle forma a sus recuerdos, había anotado algunas ideas cuando era niño, pero no encontraba la fórmula. Hasta que leyó una novela y entendió que su punto de vista tenía que ser el del niño. Mezcla realidad y algo del ficción a través de ese niño al que creía que era imposible de dirigir viendo a su hija en casa.

El joven Alan S. Kim se roba la película con su desparpajo junto a una abuela atípica, a la que da vida Young Yu-jung, veterana actriz surcoreana con una trayectoria de más de 40 años en cine, televisión y teatro. Hollywood se ha enamorado de ella y es la gran favorita como mejor actriz de reparto tras ganar el Bafta y llamar snobs a los británicos. El actor protagonista, el padre de esa familia, también es candidato. Steven Yeun es el primer intérprete asiático nominado en esta categoría. Nacido en Seúl, se crió en Michigan, y aunque ha participado en películas como Burning u Okja, es conocido popurlamente por su papel en The Walking Dead.

Otros datos clave de los Oscars 2021: