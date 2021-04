La Liga está que arde y los pinchazos de Real Madrid y Atlético de Madrid lo han demostrado más que nunca. El punto que los blancos hicieron bueno tras la derrota de los rojiblancos en San Mamés. Por otro lado, está el Barcelona, que sigue en un gran momento de forma como lo ha estado este año 2021 y con figuras destacadas que no copaban las portadas desde hace mucho tiempo, como Frenkie de Jong, pero sobre todo con un decisivo Antoine Griezmann, que con un doblete se ha enmarcado como el gran héroe del choque en el Estadio de la Cerámica. Julen Lopetegui, por su parte, ha sido el gran protagonista de nuestro Sanedrín al tener al Sevilla como candidato al título.

Lopetegui, la redención de un entrenador al que "engulló" el Madrid

Antón Meana: "El tren del Madrid le pasó por encima desde el minuto uno. Era una cosa escrita de la etapa de Lopetegui en el Real Madrid que no acabaría la temporada. Lopetegui no tenía nivel para entrenar al Real Madrid. (...) El vestuario del Madrid ve como Lopetegui a una copia de Benítez, nos lo dijeron en la pretemporada en Australia. Cuando se le preguntaba a los jugadores, su respuesta era: 'Como Benítez', el vestuario nos decía: 'El Madrid le va a devorar".

Jesús Gallego: "En el Madrid un error que fue gravísimo fue alternar a Courtois con Keylor Navas como una medida de politiqueo con el vestuario, que a la postre se demostró que se estaba perdiendo un portero que le está salvando media temporada".

Antonio Romero: "Era la séptima u octava opción del presidente. Justo porque no había ningún otro. No se . No había pasado un mes desde que Lopetegui era entrenador d el Real Madrid y en la T4 ya se decía eso de 'nos hemos equivocado".

Mario Torrejón: "Lo destrozó, lo engulló el vestuario del Real Madrid".

Griezmann, de señalado a decisivo

El francés ha sido uno de los grandes protagonistas de la jornada con dos goles clave en la importante victoria culé frente al Villarreal. Nuestro Sanedrín se enzarzó sobre su papel y valoración a lo largo de esta temporada.

Tala: "No le perdonasteis que no se fuese el año del documental. Le habéis faltado al respeto a Griezmann, le habéis metido en un cajón desastre. Le habéis regalado más el oído a Coutinho que a Griezmann, que ha ocupado entre los tres mejores del mundo".

Lluís Flaquer: "Griezmann, en ningún momento durante esta temporada, ha estado entre los tres mejores del mundo. El error de base está en que el Barça ficha a un jugador equivocado".

Julio Pulido: "Apuntemos a Koeman que ha tratado a este pedazo de jugador como un jugador suplente".

Mario Torrejón: "Se ha sido tremendamente injusto con Antoine Griezmann. Un jugador con un sacrificio que no tiene ningún otro. No es un nueve, ni lo será nunca, es más perfil Karim Benzema. Está siendo el tercer mejor delantero del mundo actualmente en cuanto a rendimiento: 18 goles y 6 asistencias. Se ha adaptado a todas las posiciones".

La caída libre de los rojiblancos

El Atlético de Madrid se ha dejado tres puntos de oro en San Mamés frente al Athletic por culpa de un testarazo imponente de Íñigo Martínez en el minuto 87 de partido y sigue dilapidando el espectacular colchón de puntos que tenia hace apenas dos meses, que llegó a ser de 10 puntos frente a Real Madrid o Barcelona. Desde aquella fecha, aproximadamente, el Atlético de Madrid ha perdido un total de 19 puntos dejando la increíble primera vuelta en una anécdota. Así lo ve nuestro Sanedrín.

Antonio Romero: "El error de Simeone es no saber transmitirle al Atlético de Madrid la ambición y la necesidad de salir a por el partido desde el primer minuto de juego, no desde el 46 sino desde el primero".

Julio Pulido: "Parecía que no se estuvieran jugando LaLiga (...) En dos semanas vamos a saber cuáles van a ser los dos candidatos al título de Liga".

Tala: "La primera parte ha sido absolutamente decepcionante, y eso ha sido clave".

Antón Meana: "Si vas a empatar, lo más seguro es que pierdas. El Atlético tiene que ir a ganar como el resto".

Jesús Gallego: "Me ha sorprendido con la debilidad que ha salido el Atlético de Madrid".

Jordi Martí: "Se está desangrando el Atlético de Madrid".