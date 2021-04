Carla Suárez: "La intención es jugar Wimbledon y si me clasifico, también los Juegos Olímpicos"

Carla Suárez anunció el pasado jueves que había superado el cáncer que padecía, un linfoma de Hodgkin, el cual sufrió desde el pasado 1 de septiembre de 2020. Prácticamente ocho meses completos de terapia para cumplir una de sus metas: poder retirarse en las pistas de tenis.

¿Uno de los momentos más felices de tu vida?

"Probablemente sí que sea uno de los mejores momentos de mi vida. Al final han sido unos meses complicados y la verdad que el hecho de haber terminado el tratamiento y que todo haya ido tan rodado, es una alegría. Estoy muy bien, sobre todo aliviada. En algunos momentos no ha sido fácil. Sí, más que alegría ha sido alivio. Alegría estaba teniendo porque ya veía que se acercaba el final, en ese sentido ya estaba alegre, ya estaba haciendo vida normal desde hace unos meses y por eso te digo que estoy aliviada".

¿El momento más duro?

"Para mí el más duro fue cuando tuve que comunicarlo a la familia. Porque yo estaba en Barcelona, ellos estaban en Las Palmas y para mí ese ha sido sin duda el momento más difícil. Sobre todo porque yo no sé cómo reaccionaron mis padres, me lo puedo imaginar... ese ha sido sin duda el momento más duro".

¿Ves ahora la vida de manera diferente?

"Sinceramente no mucho. Veníamos de todo lo que había pasado con el confinamiento y quieras o no ya empezaba a valorar mucho el día a día. El único cambio que he notado en mí estos meses de tratamiento probablemente sea a nivel mental el disfrutar más el momento y el día a día".

¿Cómo fue el momento en el que le comunicaste a tu familia que estabas curada?

"Fue por teléfono. Ellos estaban ya en Las Palmas, mi madre había estado durante todo el tratamiento conmigo en Barcelona pero en la última semana de radioterapia se tuvo que volver para Las Palmas. Pero cuando estás yendo a radioterapia y vas viendo que todo está casi perfecto, que ya vas a terminar, al final es casi como que has terminado. Les llamé, les dije que había hecho la última sesión de radioterapia y que dentro de tres meses tenía la revisión".

¿Físicamente cómo estás?

"Probablemente esté mejor ahora que a principios de septiembre. Durante agosto y julio no pude entrenar con normalidad. Cogí peso durante el tratamiento, no adelgacé y ahora estoy mucho más flaca y fuerte. Estoy bastante mejor ahora que hace unos meses".

¿Cuántas horas entrenas al día?

"Ahora me lo tomo con más calma. Intento hacer una hora y media de tenis por las mañanas y luego estoy una hora en el gimnasio por las tardes".

¿Y antes de la enfermedad cuanto entrenabas?

"En las pretemporadas igual hacía por las mañans de 10 a 14. Yo últimamente ya no estaba entrenando mucho (risas). ¿Si entrenaba menos? Personalmente sí, cuando era más joven entrenaba mucho más. Igual llegaba a las seis horas de entrenamiento. Pero la intensidad que le pongo ahora igual no era la misma que antes. Son épocas distintas. Ahora es más calidad que intensidad".

Quieres volver en Roland Garros, ¿no?

"Sí es la intención y la ilusión que tengo. Si lo puedo conseguir, estaré ahí y si no al siguiente".

¿Tienes ránking protegido para jugar Roland Garros?

"Sí, pero de todas maneras, como no me he ido mucho de ránking, con el ránking normal también me daba para poder jugar el cuadro final de Roland Garros".

Alguno puede pensar 'Roland Garros y lo deja'. ¿Cabe esa posibilidad?

"No, no. Me gustaría jugar Roland Garros por última vez pero no sería mi último torneo. Seguiría jugando y la intención es jugar Wimbledon y si me clasifico para los Juegos Olímpicos, intentar estar ahí también".

¿Algún torneo en el que te gustaría retirarte?

"No, no. Me hubiera gustado mucho jugar Madrid por última vez, pero no, nunca he dicho me voy a retirar aquí. Me gustaría jugar los torneos que a mí me encantan y que son mis favoritos por última vez, si es posible".

¿En ningún momento pensaste en no volver?

"No nunca lo pensé, eso sí que hubiera sido más duro para mí. Después de tantos años el retirarme por una enfermedad, no hubiera estado contento con eso. Por eso intento ponerme en forma otra vez para intentar jugar algún torneo".

¿Se te ha pasado por la cabeza seguir más allá de 2021?

"Tampoco, la decisión está muy tomada ya. Tengo las cosas muy claras. Si no me hubiese pasado lo de la enfermedad hubiera terminado en 2020. Ahora con esto, intentaré terminar a final de año. A final de año dejaré de ser jugadora profesional".

¿Qué va a hacer Carla Suárez con 34 años en 2022? ¿Tienes claro tu futuro?

"La verdad es que no. Tenemos un negocio familiar en Las Palmas, un restaurante. La intención es descansar allí, estar con la familia... me veo en Las Palmas. Tampoco te creas que hago muchos planes de futuro con lo que ha pasado (risas)"

¿Fuiste al Godó, me has dicho?

"Estuve el martes. Fui a ver el partido de mis compañeros, de Bautista y de Andújar. Es un torneo que me gusta mucho y que siempre me lo paso muy bien".

¿Qué te ha parecido la final?

"Una finalísima. No la he visto entera, pero creo que ha tenido un final de partido muy emocionante. Ahí están las nuevas generaciones intentando destronar al rey pero de momento no es posible".