Noticia SER: así preparan los clubes españoles la vuelta del público a los estadios

Carrusel Confidential, de SER Podcast, ha recabado información directa de varios equipos de nuestro país para saber cómo son sus protocolos ya redactados. De manera mayoritaria, la estimación más realista u optimista pronostica un 25% de aforo en los estadios. Hablamos del aforo ya reducido por las medidas sanitarias que impone el gobierno. Algunos clubes consultados no incluyen en ese 25% a las personas que ya entran actualmente a cada encuentro para trabajar. Se habla de entradas nominales con hora de llegada, de horarios establecidos por LaLiga para acceder al estadio cuyas franjas horarias podrían variar si fuera necesario, y una estimación de tiempo que fija entre 30 y 55 segundos por persona para acceder al recinto.

Unos planifican salidas escalonadas, evitando que se levante un sector hasta que salga el anterior, otros eliminan momentáneamente las gradas de animación para ubicar ahí público general sentado, y inguno de los clubes consultados por la Cadena SER ha planteado habilitar una zona para seguidores rivales. Este último punto es muy importante y será fundamental la decisión que tome LaLiga.

Si al pasar por el termómetro das más de 37'5, no entras. Es obligatorio ver el partido sentado, está prohibido levantarse. También proponen prohibir comer para no quitarse la mascarilla, fumar o llevar elementos de animación tipo tambores y trompetas.

Si no cumples las normas, no solo te pueden prohibir entrar, incluso pueden echarte del campo. Habrá controles en la puerta, otros dentro del estadio en un segundo anillo de seguridad y fuentes oficiales consultadas por El Larguero no descartan la creación de un anillo de seguridad fuera del estadio.

Todas estas medidas son individuales de cada club a las que ha tenido acceso la Cadena SER y se espera en breve el protocolo oficial de LaLiga para poder vivir partidos con público respetando todas las medidas de seguridad.

"Igual que sucede en otros sectores o en el fútbol no profesional, queremos volver a los estadios cumpliendo con todas las medidas", señala José Manuel Mateos, de Aficiones Unidas, a la Cadena SER. Puedes escuchar sus declaraciones completas y todas las medidas que barajan los clubes de Primera y Segunda División en el episodio ocho de 'Carrusel Confidential', el podcast de la Cadena SER que escucha la gente del fútbol.