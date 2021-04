"¿Dónde estabas cuando rodamos?": el piropo de Youn Yuh-Jung a Brad Pitt es uno de los momentazos de los Oscar

La actriz coreana Youn Yuh-Jung se ha convertido en uno de los nombres propios de la 93 edición de los Premios Oscar. No solo por llevarse la estatuilla a mejor actriz secundaria por la película Minari, sino por una serie de detalles con los que se ha metido al público en el bolsillo en su primera participación en una gala de estas características. Desde su homenaje a Glenn Close después de llevarse la estatuilla hasta una conversación con Brad Pitt que se ha hecho viral en cuestión de minutos.

Después de que el actor estadounidense revelara que había ganado el ansiado premio, Youn Yuh-Jung se acercaba hasta la mesa de Glenn Close para mostrarle su respeto antes de subir a por la estatuilla. Una vez sobre el escenario, la coreana daba las gracias a todas aquellas personas que habían confiado en ella y aprovechaba para mostrarse encantada por compartir escenario con un actor de la talla de Brad Pitt.

"Señor Pitt, encantada de conocerte por fin"

Tras subirse al escenario, la actriz reconocía que era un honor conocer a Brad Pitt y le preguntaba dónde había estado todo este tiempo: "Señor Pitt, encantada de conocerte por fin". Todo ello frente al resto de nominados y nominadas, quienes no podían aguantar la risa tras una de las frases de la gala. Una frase que no quedaba ahí, ya que, a continuación, Youn Yuh-Jung le pedía explicaciones por no haber estado presente durante el rodaje de su película: "¿Dónde ha estado usted durante el rodaje?".

Un momento muy comentado en redes sociales, donde han sido varias las personas que han hecho hincapié en que la actriz surcoreana parecía más feliz por haber conocido a Brad Pitt que por haberse llevado la estatuilla: "Está más emocionada por conocer a Brad Pitt que por llevarse el Oscar". Y es que, en su primera vez en los Oscar, Youn Yuh-Jung no solo ha conseguido llevarse el premio a mejor actriz secundaria, sino recibirlo de manos de un actor de la talla de Brad Pitt.

"¿Cómo he podido ganar a Glenn Close?": el homenaje de Youn Yuh-Jung a la actriz estadounidense

Bromas aparte, y después de dedicarle el premio al primer director que le dio la oportunidad de dedicarse al mundo de la interpretación, la actriz coreana ha aprovechado para dar las gracias al jurado por haber confiado en ella por delante de otras como Glenn Close. A pesar de partir como una de las grandes favoritas para hacerse con el premio a mejor actriz secundaria, Youn Yuh-Jung no daba crédito tras llevarse el galardón: "¿Cómo le he podido ganar a Glenn Close?".

Tras reconocer que ha disfrutado de gran parte de la obra de Glenn Close, la actriz coreana ha querido poner en valor la interpretación de todas sus compañeras durante la gala: "Todas las nominadas, las cinco, somos ganadoras por nuestras películas. No podemos competir la una contra la otra, creo que he tenido más suerte que vosotras. Tal vez es algo más de suerte o un acto de hospitalidad con una coreana, no lo sé".