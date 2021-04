Frances McDormand sorprende sobre el escenario con un aullido para celebrar su victoria en los Oscar

Nomadland se ha coronado este lunes como la mejor película del año en la 93 edición de los Premios Oscar. Todo ello en una gala atípica en la que no ha estado presente gran parte de la industria del cine, principalmente aquellos que decidían retrasar sus principales proyectos con el objetivo de arrasar en las taquillas en el mundo postCOVID. Una gala en la que, por consiguiente, se ha impuesto en el cine de autor y en el que se ha recompensado a todas aquellas personas que han tirado del carro durante este último año tan complicado para salvar al cine de la desaparición.

Entre ellas a la película Nomadland, la gran triunfadora de la noche. La cinta dirigida por Chloé Zhao, que partía como la gran favorita de la gala después de llevarse cada uno de los grandes premios desde que se impusiera en el Festival de Venecia, se ha llevado los premios a mejor película, mejor dirección y mejor actriz protagonista. Este último para una Frances McDormand que ha demostrado ser una vez más una de las mejores artistas de su generación.

McDormand consigue su tercer Oscar: una hazaña al alcance de muy pocas

Y es que, con su victoria esta noche, la estadounidense ha logrado su tercera estatuilla. Después de llevarse el Oscar gracias a su papel en Fargo, y posteriormente en Tres anuncios en las afueras, McDormand hace historia con Nomadland. Una hazaña al alcance únicamente de Meryll Streep, Ingrid Bergman y Katharine Hepburn, quienes han sumado una nueva integrante al club de las actrices que se han llevado tres Premios Oscar a lo largo de su trayectoria.

Por esa misma razón, y después de que el jurado determinara que había sido la mejor actriz del año 2020, McDormand subía al escenario con un breve pero intenso discurso que llamaba la atención de los allí presentes: "No tengo palabras. Mi voz está en mi espada. Sabemos que la espada es nuestro trabajo. Y me gusta trabajar, gracias por saberlo y gracias por esto". Pero esta no sería la única ocasión en la que se subiría al escenario.

Un aullido para la historia

Después de que el jurado diera a conocer que Nomadland se llevaba la estatuilla a mejor película del año, la directora y el elenco protagonista volvía a subirse al escenario para dar las gracias por el apoyo recibido. Después de que Chloé Zhao alabara el trabajo de Frances McDormand y Jessica Bruder, autora del libro en el que se basa la película, esta le daba paso a la actriz, quien cerraba la gala con un aullido para la historia: "Le dedicamos esta a nuestro lobo".

Un aullido que sería seguido posteriormente por parte del elenco, quien no podía contener la emoción ante su éxito en la 93ª edición de los Oscar. Un grito que ha trascendido a través de las redes sociales, donde las personas que han reaccionado al mismo se cuentan por miles.