¿Dónde ver las películas ganadoras de los Óscar 2021?

Nomadland se ha coronado esta madrugada en unos premios Óscar muy repartidos y sin emoción. La pandemia ha alejado a los espectadores de las salas de cine y este año las películas nominadas son grandes desconocidas para la audiencia. Eso no quiere decir que no haya cintas de gran calidad que merezcan ser vistas y para disfrutar de algunas no hace falta ni levantarse del sofá de casa.

Nomadland

La película triunfadora de la noche, Nomadland, ha conseguido hacerse con tres de los premios más importantes: mejor película, mejor dirección y mejor actriz protagonista. Se estrenó el pasado 26 de marzo en cines, donde todavía se puede ver, y desde el 30 de abril estará disponible en streaming en Disney+.

El Padre

Anthony Hopkins protagoniza esta película sobre la demencia que le ha reportado la estatuilla a mejor actor a sus 83 años. El Padre, que también ha conseguido el galardón de mejor guion adaptado, solo puede verse de momento en los cines.

Mank

Mank estaba nominada a mejor película pero finalmente se ha llevado exclusivamente los premios a mejor fotografía y mejor diseño de producción. La cinta cuenta el proceso de elaboración del guion de Ciudadano Kane y que, a pesar de desarrollarse en los años 30, guarda ciertos paralelismos con la política presente. Se puede ver actualmente en Netflix.



La madre del blues

La madre del blues también estaba nominada a grandes premios como Mejor Película y Mejor Actor, que todo el mundo pensaba que se llevaba de forma póstuma el fallecido Chadwick Boseman, pero finalmente no ha sido así. Eso sí, en España nos ha dado una alegría su premio a a Mejor Maquillaje y Peluquería porque estaba detrás el cántabro Sergio López-Rivera. También se ha alzado con el galardón a Mejor Vestuario. Está disponible en Netflix, ya que la plataforma la produce.

Judas y el Mesías negro

Esta película también partía como una de las favoritas y ha conseguidos dos premios muy relevantes: el de mejor actor de reparto a Daniel Kaluuya y el de Mejor canción original a H.E.R. por Fight for you. No se puede ver en cines todavía pero sí se puede alquilar en Google play Movies (12,99 euros) o comprar en distintas plataformas como: Apple TV (13,99 euros), Microsoft Store (13,99 euros), Rakuten TV (14,99 euros), Google Play Movies (14,99 euros).

Soul

La películas de Pixar se ha llevado el premio a mejor film de Animación y a mejor Banda Sonora y, como era esperable, está disponible en Disney+. También se puede comprar en Rakuten TV (11,99 euros), Microsoft Store (11,99 euros) y Google play movies (13,99 euros).

Sound of Metal

Esta película sobre la pérdida de audición de un batería ha sido la gran revolución indie de esta edición de los Óscar. Paradójicamente, se ha llevado el premio a Mejor sonido y a Mejor montaje. Se puede ver en Amazon Prime Video y alquilar en Apple TV (3,99 euros), Rakuten TV (3,99), Google play movies (3,99), Microsoft store (3,99) y comprar en Apple TV (9,99 euros), Rakuten TV (9,99), Google play movies (10,99) y Microsoft store (15,99).

Minari. Historia de mi familia

El sueño americano es un tema muy recurrente en el cine pero cada historia cuenta una perspectiva nueva. En este caso, el choque cultural concreto entre americanos y coreanos. Estaba nominada a mejor película y finalmente solo se ha llevado el Óscar Youn Yuh-jung como mejor actriz de reparto. En los Globos de Oro, al competir en la categoría de película extranjera por estar rodada en lengua no americana, sí consiguió el galardón. No se puede ver en ninguna plataforma pero sí actualmente en cines.

Una joven prometedora

Una joven prometedora también estaba nominada a mejor película y tampoco ha conseguido ese premio ni se puede ver en ninguna plataforma en streaming pero sí en los cines. Seguro que al salir de la sala más de uno seguirá en shock.

Otra ronda

La danesa Otra ronda —Mejor película extranjera, según la Academia de Hollywood— también puede verse en estos momentos en muchos cines de nuestro país, pero no en streaming. Su director, Thomas Vinterberg, ha emocionado durante la ceremonia de los Óscar al recordar a su hija Ida, que murió en un accidente días antes de comenzar el rodaje de esta película que iba a suponer su debut como actriz.

Lo que el pulpo me enseñó

Lo que el pulpo me enseñó ha derrotado en esta ceremonia de los Óscar a otros documentales de gran nivel como la rumana Collective o la chilena El agente topo. La relación entre el protagonista y el pulpo merece verse en gran pantalla pero mientras se puede disfrutar igualmente en Netflix.

El juicio de los 7 de Chicago

El juicio de los 7 de Chicago fue el gran fracaso de la ceremonia de los Óscar de este año. La reivindicativa película de Aaron Sorkin llegaba a la cita con seis candidaturas y al final se fue de vacío. Puede verse en Netflix.

Tenet

Tenet ha ganado el Óscar a Mejores efectos especiales. La cinta de Christopher Nola ya no se puede ver en cines pero sí comprar en Apple TV (13,99 euros), Rakuten TV (14,99), Microsoft store (13,99) y Google play movies (14,99).