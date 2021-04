Hoy, a esta hora, tendría que estarse celebrando otro debate electoral para que los ciudadanos pudieran contrastar, si no ya los programas electorales, al menos el talante y la rendición de cuentas de los candidatos a presidir Madrid a partir del 4 de Mayo. Un debate que, en cualquier caso, hubiera estado cojo, no hay que olvidarlo, porque la candidata popular se negaba a asistir. Ya da igual porque no habrá más debates, pero lo que sí hay es mucha tensión.

Tanta, que hoy han vuelto a saltar todas las alarmas con la carta con la navaja, aparentemente ensangrentada, que ha recibido la ministra de Industria, Comercio y Turismo. Finalmente la investigación policial ha identificado a un vecino de El Escorial, con problemas mentales y que había puesto su verdadero remite en la misiva. Ya está todo en manos de la Justicia. En principio nada tiene que ver con los remitentes de las cartas con balas, recibidas por Grande Marlaska, María Gámez y Pablo Iglesias.

Que la crónica de una campaña electoral se escriba en estos términos: amenaza, alarma, investigación, peligro, dice mucho de hasta donde han llevado nuestra vida pública quienes practican el matonismo verbal. Su escalada da alas a quienes fantasean con el horror.

Es una incógnita cómo pueda influir este clima enrarecido y tenso en los electores. Quedan 8 días y visto cómo todas las estrategias saltaron por los aires en apenas una hora el viernes pasado, 8 días son muchos días.