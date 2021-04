"Es una crisis humanitaria, esto se ha ido de las manos en tres semanas" El grito desesperado desde la India

La India, un país con más de 1.400 millones de habitantes, sufre la peor catástrofe de esta pandemia, con más de 350.000 contagios diarios y subiendo. Es el mayor productor mundial de vacunas, pero el que más está sufriendo esta crisis. El país mas poblado del mundo daba por finiquitada la COVID-19 en el mes de marzo, con apenas unos miles de contagios diarios por aquel entonces, pero ya advertían de la llegada de una nueva ola (ante la falta de medidas de contención) mucho más virulenta y peligrosa que las anteriores. Hablamos en Hora 25 con Gerardo Álvarez-Uría director del Hospital del Enfermedades Infecciosas que la Fundación Vicente Ferrer tiene en Batalapali, un pequeño municipio al sur del subcontinente.

La situación en la India

Hace dos o tres semanas teníamos 3 o 4 casos de coronavirus, ahora está todo colapsado. Ha ocurrido todo en tres semanas. Yo creo que hay varios factores, pero principalmente ha sido porque creímos que el coronavirus pasó y no iba a volver. Entre enero y marzo solo tuvimos cuatro pacientes ingresados. La gente pensó que se había conseguido una inmunidad de rebaño y que no iba a volver. Nos relajamos todos. La gente empezó a dejar de usar la mascarilla, no guardar la distancia de seguridad. Es una situación de gravedad máxima, de crisis humanitaria casi.

Que la sanidad fuera privada ha sido el mayor problema de la problema de la primera ola. Cuando el coronavirus vino los hospitales privados cerraron todos. Los hospitales tienen muy pocos medios para combatir la pandemia. La gente estaba dispuesta a pagar todo lo que tenía por conseguir oxígeno y seguir viviendo. Da mucha pena lo que está pasando. Desde la fundación Vicente Ferrer estamos lanzando una campaña para recaudar fondos.

La explicación científica

Margarita del Val, viróloga del CSIC, habla de la variante India y de cómo esta podría no ser la explicación más plausible de que el país tenga tan malos datos de contagios. La científica asegura que es más la relajación de las medidas de seguridad que una afectación directa de la variante.

Que la variante sea la explicación de lo que está ocurriendo en la India no está claro. Esta variante es mayoritaria en una zona concreta de la India y no puede explicar todo lo que está ocurriendo. Lo que pasa allí es lo que ocurrió en otros países, vivieron una primera ola y segunda tranquila y de repente acumulan una cantidad de muertos increíble. Este virus avanza tanto como le dejemos. Si no mantenemos las medidas de seguridad seguirá avanzando. Este virus se multiplica en cuanto relajamos las medidas de seguridad. La variante todavía es minoritaria en el conjunto de la India. Es un país muy grande y que ha sido muy poco castigado. La variante probablemente no explique lo que está sucediendo allí. Se tarda tiempo además en darse cuenta de que una variante tiene una característica concreta. Hace falta mucho análisis de los datos. Las variantes hay que tenerlas muy en primera línea y podemos bajar las oleadas si hacemos bien lo que nos dicen.

Hoy comentaba Fernando Simón que no hay vuelos directos desde la India, pero los vuelos indirectos no se pueden trazar. Menos miedo a las vacunas y más a la COVID.