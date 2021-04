Lo que no debería ser

Hoy el Banco de España ha hecho público un estudio sobre el impacto de la covid en las condiciones socioeconómicas de los jóvenes. El virus ha tenido muchas consecuencias terroríficas, la primera de ellas que ha matado a los viejos, y otra que ha destruido buena parte del futuro de los jóvenes; esto no se está notando tanto porque ya estaba destruido de antes, el futuro ya había salido destruido de casa. Pero de esa ola habrá que hablar en algún momento. Cómo van a trabajar, cuánto van a cobrar los que trabajen y, sobre todo, dónde van a vivir. Sobre todo esto último que es muy interesantísimo. Esta mañana me preguntaban en la facultad de comunicación de la Universidad de Navarra por el futuro del periodismo. Se tiende a hablar de presiones, independencia editorial, credibilidad; mira, que os paguen. Y luego discutamos lo demás. Pero primero unas condiciones dignas porque sin profesionales, no hay profesión. Y eso vale para el futuro del periodismo y de cualquier oficio, también para el futuro de la sociedad; si no pagas no hay futuro, si explotas a la gente, no hay futuro. Salir de la facultad o de dónde se quiera sabiendo que obtener un puesto de trabajo no es una suerte, conseguir un contrato fijo no es un milagro, y tener un sueldo digno no es un lujo. Y sin embargo es lo que se les pretende hacer creer, tanto que al final terminan creyendo que es así. Y no debería serlo.