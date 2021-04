Pablo Iglesias, en Hoy por Hoy

El pasado viernes la campaña electoral en la Comunidad de Madrid daba un vuelco de cara a las elecciones del próximo 4 de mayo. Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos, abandonaba el debate de la Cadena SER después de que Rocío Monasterio, candidata de Vox, pusiera en duda las carta con cuatro balas en su interior enviada al exvicepresidente y a varios de sus familiares y no rectificase. "No es aceptable que cuando el ministro del Interior ha sido amenazado de muerte con cuatro balas la candidata de la ultraderecha no se retracte. Si no rectifica abandonamos el debate", advirtió en primera instancia Iglesias antes de dejar el estudio.

El debate continuó, los candidatos expusieron sus argumentos frente a las continuas interrupciones de la candidata de ultraderecha y, finalmente, tras una hora, Ángel Gabilondo, candidato del PSOE, y Mónica García, candidata de Más Madrid, abandonaban también el debate.

A partir de las 9:00 horas, el candidato de Unidas Podemos vuelve a la Cadena SER y será entrevistado por Àngels Barceló en Hoy por Hoy.