La polémica del día

Hoy hace justo un año, el Gobierno permitió que los menores de catorce años pudieran salir una hora al día a la calle para pasear, jugar y hacer ejercicio. Quizás tardamos un poco en constatar que ellos también necesitaban alivios en un confinamiento que ya duraba mes y medio, como las mascotas, que tuvieron mejor suerte. Un año después, los adultos seguimos con síntomas de fatiga pandémica, pero quizás a los más pequeños los tenemos menos estudiados.

Los pediatras, los educadores, los psicólogos nos irán documentando las heridas que la pandemia ha ido dejando en los más pequeños. Pero quizás sería una buena idea poner en marcha una especie de CIS infantil para preguntarles cómo les ha ido, cuáles son sus preocupaciones, si el aislamiento social les ha conducido a encastillarse en su habitación, si la ausencia de contacto con sus amigos les ha enredado en una sobredosis virtual, si la anemia de besos se ha compensado con chuches, si los estudios se han complicado… En fin, se me ocurren muchas más, pero no caben en esta polémica. En todo caso, el esfuerzo creo que merecería la pena y cuanto antes se haga, mejor. No vaya a ser que los estudios lleguen dentro de unos años ya caducados o que nos encontremos antes con alguna tesis doctoral sobre el impacto de la pandemia en las mascotas.