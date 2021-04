La India atraviesa su peor momento de la pandemia: "Necesitamos un generador de oxígeno que vale 88.000 euros"

El mundo vive la paradoja de que, mientras que ya se han administrado mil millones de vacunas contra el COVID en todo el planeta, los casos globales no paran de crecer. Y es que en algunos países, como la India, la pandemia pasa por su peor momento. Se diagnostican 240 casos por minuto, las morgues están colapsadas, hay colas para cremar cadáveres y se realizan incineraciones masivas en plena calle.

La Fundación Vicente Ferrer, una ONG que lleva desde 1969 comprometida con el desarrollo y la transformación de una de las zonas más empobrecidas del sur de este país, ha puesto en marcha la campaña ‘Oxígeno para la India’ ante el preocupante aumento de casos. Esta iniciativa tiene como objetivo conseguir, a través de donaciones, un generador de oxígeno que garantice las reservas para los casos más graves.

Ana Ferrer, presidenta de la fundación, asegura que se encuentran en “una situación inimaginable”. “El año pasado el COVID era una enfermedad nueva, pero teníamos camas suficientes e hicimos las cosas bien”. Sin embargo, señala que en el último mes la segunda ola ha golpeado al país “como un tsunami”. “Hemos pasado de notificar 20.000 casos al día a más de 300.000. Es triste, es una tragedia”, añade.

“Oxígeno es la palabra que oyes 24 horas al día en la India”, comenta Ana. Y precisamente a tenor de esta situación nace la campaña ‘Oxígeno para la India’. “Tenemos una planta de oxígeno líquido en el hospital, pero dependemos de la compañía que nos llena la planta cada tres días, que atiende a más de 900 hospitales. Necesitamos un generador que fabrica oxígeno a partir del aire, que cuesta 88.000 euros”.

Pero, ¿qué es lo que ha provocado un aumento de casos tan brutal en un lapso de tiempo tan reducido? La explicación de Ana es que, simplemente, no se ha tenido el suficiente cuidado. “La gente va por la calle sin mascarilla, y el gobierno no ha tomado precauciones. Cuando estalló esta segunda ola, no estábamos preparados”. El único resquicio de esperanza para Ana es que en el sur, donde trabaja su fundación, todo sucede unos días después que en el norte, por lo que cuentan con cierta ventaja.

La situación ha llegado a tal extremo de gravedad que los ciudadanos han empezado a hacer acopio de oxígeno en sus casas ante la falta de este bien tan necesario. Según explica Ana, los propios médicos piden a los pacientes que llegan al hospital que se hagan con un cilindro para poder tratarles en su domicilio. Sin embargo, pese a la incertidumbre de la situación que atraviesa el país, Ana no pierde la esperanza: “Sé que contamos con el apoyo de mucha gente, y espero que podamos ayudar, como siempre, a la gente que llega a nuestros hospitales”.