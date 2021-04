El Chelsea ha mejorado Thomas Tuchel sobre todo le ha dado solidez a un equipo que sufría en defensa. Está jugando con tres centrales y dos pivotes que ayudan mucho en la parcela defensiva y con carrileros En una especie de 3-4-2-1 con dos jugadores por detrás del delantero.

Para mí, el mejor de la temporada es Mason Mount, que podría ser sub-21, pero que está ya para grandes cosas, como ser titular en la Eurocopa con la selección inglesa. Se mueve bien entre líneas, tiene calidad y visión de juego, último pase, gran disparo desde fuera del área y llegada.

Es cierto que los grandes fichajes que hizo el Chelsea este verano no están terminando de funcionar como se esperaba aunque tienen un talento que no se pueden discutir. Ziyech, Havertz y Werner tienen un talento que no se puede discutir, pero no han roto a jugar y no están al nivel de confianza que requiere una eliminatoria de calado.

Es verdad que el Madrid tiene piezas que no están o no están bien, como Ramos y Hazard. Eso le puede restar posibilidades, pero un equipo con una columna vertebral en la que están Courtois, Casemiro, Modric, Kroos y Benzema tiene una carta competitiva ganadora. Por eso me parece que el Real Madrid sigue siendo favorito, y más cuando tiene piezas, como Nacho, que entran y funcionan.

Me da la sensación de que el Real Madrid es favorito. El Chelsea puede plantear un partido de esperar y salir a la contra o presionar arriba y llevar la iniciativa. Es un equipo difícil de descifrar, pero el Madrid parte con un ligero favoritismo en esta eliminatoria.