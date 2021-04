Miguel de Lucas: "Desmitifiquemos las enfermedades mentales de una vez. Nadie está exento, nadie"

El mago Miguel de Lucas viajaba "desde mi querida Palencia" a Santander en coche con sus padres cada verano. Allí estaba su mar, era su Cantábrico. En los primeros minutos de esta conversación reconoce que piensa directamente en su padre, que ha muerto hace apenas un mes y medio. Aquellos viajes hasta llegar a la playa revolotean ahora en su memoria. Pero también es muy de su Castilla y de los campos amarillos de su paisaje. "Se me pone la piel de gallina pensando en cómo era adentrarme en El Cerrato cuando acaba de llover y aún huele a tierra mojada. Cuando estoy allí siempre digo que huelo con el corazón. No cambio mis campos de cereal por nada, ni por el mar", explica.

Este Gatopardo que decide llamarse 'Michi' al principio de esta conversación, también haciendo honor a su padre, que sobrevuela esta media hora de radio constantemente. Recuerda también cómo de niño corría desde la plaza de juegos a casa para ver magia por televisión y cómo empezó a darse cuenta pronto de que los magos "hacían algo que captaba la mirada de todo el mundo". "Aprendí mucho así, viendo a Pepe Carroll en la televisión. Cuando he tenido muchas dudas y no tenía ganas de seguir con esto miraba su foto y me entraba un subidón", añade.

Su carrera como mago es muy reconocida en España, fue Premio Nacional de Magia en 2019. Se formó en la escuela de Ana Tamariz aquí en Madrid y le faltan palabras de agradecimiento y admiración al rey único de la magia en este país, su padre. "Su legado es para siempre, Juan Tamariz el problema es que es español. Si fuese extranjero en cualquier otro país estarían venerando su trabajo y tendrían estatuas de él por todos lados. Es sinceramente el mejor".

Esta conversación es una reflexión sobre su profesión y sobre la vida. "Siempre vinculo la magia a una actitud y aptitud", explica. Acaba de publicar 'Hay algo en ti: descubre tu magia interior' en la que aborda las épocas más sombrías de su vida cuando la salud mental nubló su realidad. "Llegaron a mi vida un montón de emociones que no supe gestionar. Me quedé en una sombra, no era capaz de hacer cosas como estas: si la televisión estaba muy alta y el mando a veinte centímetros no tenía la fuerza de cogerlo", añade. El suyo es un alegato para tener en cuenta la salud mental, un alegato que puede enseñar, y ayudar, a muchísima gente. A todos nosotros. "Nadie está exento de vivir una enfermedad mental. No hay que esconderlo".