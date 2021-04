El Real Madrid y el Chelsea se verán las caras este martes en el primer partido de la semifinal de la Champions League. Un encuentro sin un claro favorito, como analizó el Sanedrín de futbolistas de El Larguero.

Álvaro Benito: "Creo que Zidane jugará con tres centrales. Marcelo y Carvajal de carrileros, la duda será el acompañante de Benzema".

"El Chelsea es un equipo que en los momentos en transición es muy superior. Tiene dos momentos muy peligrosos: cuando inicia, son animales en ese aspecto, y cuando te roban. El Madrid deberá cuidar mucho el balón, como ya lo ha hecho en las eliminatorias. Las pérdidas le van a perjudicar mucho. El momento más fácil del Chelsea es cuando domina: los carrileros no son hábiles, los mediapuntas juegan muy por dentro... Pero es un equipo con muy pocas debilidades".

"Ellos son aviones, no te dejan ni respirar. En ese aspecto tienen ventaja, pero en otros no. Este no es un día más en la oficina para el Madrid, pero no les va a afectar los nervios en el rendimiento".

"La prioridad es no equivocarse y ser tú quien te adelantas en la eliminatoria. Si el Chelsea juega a contrarrestar, está en su salsa. Donde más sufren es en los movimientos de dentro a fuera, pero cuando defienden hacia delante es casi imposible".

"El Madrid tiene sus armas, sus cualidades. Tuchel no tiene los centrocampistas que tiene el Madrid, ni un delantero con la capacidad de Benzema. Los centrales vienen en un gran momento: Nacho, Militao, la recuperación de Carvajal le da un plus al equipo...".

Kiko Narváez: "Me parece un equipo mucho más completo que el Liverpool, te puede penalizar cualquier error. Sufren un poco por banda, pero es un equipo camaleónico. Me parece una eliminatoria muy igualada".

"A mí a 180 minutos me dan miedo, porque saben cuándo asumir el riesgo. El PSG por lo menos tiene problemas a la hora de dejar la gente arriba. El Chelsea está diseñado para los 180 minutos, saben estar tranquilitos".

Raúl Ruiz: "El Madrid es el Madrid y en el Chelsea hay muchos jugadores que no han ganado este tipo de partidos. A muchos equipos les pasa: llegan a tope y no dan la talla. Lo veo un poco más a favor del Madrid, aunque no esté bien físicamente".