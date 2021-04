Pau Torres se rinde a Ramos: "Su poderío físico roza la excelencia"

El central del Villarreal y de la Selección Española, Pau Torres, ha estado en El Larguero con Manu Carreño charlando en el Sanedrín de futbolistas con Álvaro Benito, Kiko Narváez, Gustavo López y Raúl Ruiz, en una semana en la que afrontan las semifinales de la Europa League contra el Arsenal el próximo jueves.

¿Será la pareja de Sergio Ramos para la Eurocopa?

El seleccionador español, Luis Enrique, ha demostrado que quien esté mejor tendrá hueco en la lista nacional, sin embargo también tiene una lista de insustituibles que han estado en alza en sus convocatorias y apenas se han perdido titularidades, como le ha pasado a Pau Torres.

Su química con Sergio Ramos es algo que sigue trabajando, y así lo admira el central del Villarreal: "Viendo a Sergio de cerca, destaco mucho su poderío físico, a la hora de ganar duelos individuales. Sergio roza la excelencia en cuanto a eso, es lo que más me llamó la atención de él, aunque eso ya lo había visto por la televisión", comentó.

En cuanto a sus referentes, Torres señaló a tres que coparon la mejor época de nuestro fútbol: "Mis referentes cuando era algo más pequeño: Piqué, por su forma de sacar el balón, me podía fijar en él y en cuanto a Sergio, su liderazgo. De Puyol, su carácter y su manera de encarar el día a día", para admitir más tarde en los aspectos que se concentra y que puede mejorar: "Sé que tengo mucho margen de mejora en cuanto a los duelos, a nivel físico, y en el tema de los duelos aéreos. A veces no soy todo lo ganador que me gustaría", sentenció.



La eliminatoria frente al Arsenal

Uno de esos partidos en los que se echa más de menos a la gente. Un público que en La Liga está previsto que vuelva para las últimas 4 jornadas, tal y como ha adelantado Manu Carreño en la portada de El Larguero. Además sirve esta eliminatoria para resarcirse de aquel penalti fallado por Juan Román Riquelme en el Madrigal en la Champions League. Esta vez buscan una final que sería histórica para el club de Castellón.

"Recuerdo un ambientazo muy grande en la última frente al Liverpool. Tenemos por delante la semana más importante de la temporada", recordó Pau Torres, que se mostró optimista sobre lo que se viene en la Europa League: "Hemos traído al míster adecuado y ojalá sea este año el de pasar la barrera de semifinales".

Pau Torres señala a Lacazette y Aubameyang como las principales amenazas gunners: "Lo que más me preocupa como central sus atacantes. Son muy desiquiibrantes", sentenció.